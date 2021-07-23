再給我一點時間　陳其邁：各場域管理辦法明天公布

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陳其邁指出，包括幼兒園幼保人員、演出人員、社區長照、早療、失智據點、運動中心等場域，開放時全部要做快篩，根據不同場域訂定管理規則，在積極管理措施下開放。
陳其邁說，根據中央公布指引，所有局處會有相對應的準備，如果都能落實就會開放，長照托兒所等機構都要篩檢，餐聽等其他場域，會針對不同局處列管的特定場域再公布相關措施，詳細指引明天公布。
陳其邁強調，從這段時間發現在主要感染源中，家戶、職場風險是最高的，因為如果沒有戴口罩，或是沒有辦法保持社交距離，在近距離接觸、沒有戴口罩下，染疫風險就很高。
衛生局簡任技正潘炤穎也指出，目前防疫邏輯包括，口罩能不能戴好，如果不能的對應措施，例如餐廳內用的隔板高度等，以及人員間保持安全距離，針對婚宴、幼托部份等人口密集互動，以及美容按摩近距離接觸者，原則上就要有健康監測工具。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。