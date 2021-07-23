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再給我一點時間　陳其邁：各場域管理辦法明天公布

▲針對降級後是否開放餐廳內用、婚宴，陳其邁表示「再給我一點時間」，訂定措施後宣布。（圖／高市府提供）
▲針對降級後是否開放餐廳內用、婚宴，陳其邁表示「再給我一點時間」，訂定措施後宣布。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-23 18:24:28

中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，其中餐飲部分，開放超商、賣場內用區。高雄市長陳其邁表示，餐廳、婚宴、夜市的條件都不一樣，市府還要一點時間做政策調整。詳細指引「再給我們一點時間」明天會公布。

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陳其邁表示，其他縣市的健身房開放，高市健身房尚未開放，不是不開放，而是要做好準備，高市66個健身房、採檢880人，所有快篩及PCR都正常，若有雙北人士來使用健身房，會存有一定風險，因此業者要共同遵守風險管理規則才能讓場域更安全。

陳其邁指出，包括幼兒園幼保人員、演出人員、社區長照、早療、失智據點、運動中心等場域，開放時全部要做快篩，根據不同場域訂定管理規則，在積極管理措施下開放。

陳其邁說，根據中央公布指引，所有局處會有相對應的準備，如果都能落實就會開放，長照托兒所等機構都要篩檢，餐聽等其他場域，會針對不同局處列管的特定場域再公布相關措施，詳細指引明天公布。

陳其邁強調，從這段時間發現在主要感染源中，家戶、職場風險是最高的，因為如果沒有戴口罩，或是沒有辦法保持社交距離，在近距離接觸、沒有戴口罩下，染疫風險就很高。

衛生局簡任技正潘炤穎也指出，目前防疫邏輯包括，口罩能不能戴好，如果不能的對應措施，例如餐廳內用的隔板高度等，以及人員間保持安全距離，針對婚宴、幼托部份等人口密集互動，以及美容按摩近距離接觸者，原則上就要有健康監測工具。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
13.89%86.11%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
22.58%77.42%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
0%100%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
100%0%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.86%23.14%
2021-07-21-2021-07-24
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