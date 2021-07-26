接種疫苗後仍該配戴口罩？ 國外病毒專家回應了

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美國疾病管制暨預防中心 (The U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 先前建議，民眾若是已經完整接種疫苗，大多時候外出得以不配戴口罩，目前該機關仍持相同立場。
然而，美國CDC首長瓦倫斯基(Rochelle Walensky醫師表示，各地配戴口罩規定，應該參考當地疫苗接種情形以及確診數變化。
洛杉磯郡當局近期就要求民眾，無論接種疫苗與否，身處室內就必須配戴口罩。紐澳良當局也同樣如此規定。
雖然新冠病毒疫苗得以大幅降低重症以及死亡機率，也能有效抵抗變種病毒株，但許多專家認為，目前仍無法完全避免感染病毒，配戴口罩仍然是明智之舉。
配戴口罩更能避免病毒傳染，感染未達接種年齡之孩童以及免疫力低弱族群。
薩斯卡徹温大學 (University of Saskatchewan)疫苗與傳染病組織的病毒研究員Angela Rasmussen表示：「我自己出門到公共場合依然配戴口罩，除了保護自己，也是為了整個社區著想。」
范德堡大學 (Vanderbilt University) 傳染病專家William Schaffner博士則是指出：「高齡者或是體質較弱的人，一旦感染病毒便容易引發重症，對於他們來說，『多重保護』才是合適的方法。」
他也提到：「我身體還算健康，但是也已經到銀髮族年齡了，因此我前往超市都會配戴口罩。」
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