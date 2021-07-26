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接種疫苗後仍該配戴口罩？ 國外病毒專家回應了

▲隨著確診數不斷上升，許多人開始點出：接種疫苗後是否仍該配戴口罩？(圖/取自美聯社)
▲隨著確診數不斷上升，許多人開始點出：接種疫苗後是否仍該配戴口罩？(圖/取自美聯社)

The China Post/綜合報導

2021-07-26 03:00:00

根據The China Post報導，隨著確診數不斷上升，許多人開始點出：接種疫苗後是否仍該配戴口罩？答案視情況而定，然而，在公共場合配戴口罩，就是替自己添加多一層防護，也能避免散播病毒，傳染給還未施打疫苗的民眾。

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疫情警戒鬆綁加上許多地區仍有許多人尚未接種疫苗，全球確診數因此不斷上升。

美國疾病管制暨預防中心 (The U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 先前建議，民眾若是已經完整接種疫苗，大多時候外出得以不配戴口罩，目前該機關仍持相同立場。

然而，美國CDC首長瓦倫斯基(Rochelle Walensky醫師表示，各地配戴口罩規定，應該參考當地疫苗接種情形以及確診數變化。

洛杉磯郡當局近期就要求民眾，無論接種疫苗與否，身處室內就必須配戴口罩。紐澳良當局也同樣如此規定。

雖然新冠病毒疫苗得以大幅降低重症以及死亡機率，也能有效抵抗變種病毒株，但許多專家認為，目前仍無法完全避免感染病毒，配戴口罩仍然是明智之舉。

配戴口罩更能避免病毒傳染，感染未達接種年齡之孩童以及免疫力低弱族群。

薩斯卡徹温大學 (University of Saskatchewan)疫苗與傳染病組織的病毒研究員Angela Rasmussen表示：「我自己出門到公共場合依然配戴口罩，除了保護自己，也是為了整個社區著想。」

范德堡大學 (Vanderbilt University) 傳染病專家William Schaffner博士則是指出：「高齡者或是體質較弱的人，一旦感染病毒便容易引發重症，對於他們來說，『多重保護』才是合適的方法。」

他也提到：「我身體還算健康，但是也已經到銀髮族年齡了，因此我前往超市都會配戴口罩。」

更多新聞請看The China Post

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