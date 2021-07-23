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二級警戒鬆綁宗教場域　中市府：有條件辦理

▲中市民政局長吳世瑋表示，因應農曆7月中元普渡將到來，如室外參與人數超過100人，應先行提報防疫計畫經民政局同意後，才可辦理(圖／市政府提供2021.7.23)
▲中市民政局長吳世瑋表示，因應農曆7月中元普渡將到來，如室外參與人數超過100人，應先行提報防疫計畫經民政局同意後，才可辦理(圖／市政府提供2021.7.23)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-23 18:11:51

中央公布二級警戒鬆綁宗教場域及儀式指引，台中市政府民政局長吳世瑋表示，考量民眾宗教信仰撫慰心靈的需求，市府將開放民眾進入宗教場所參拜和禮拜，但以每人至少2.25平方公尺的安全社交距離計算，民眾應遵守室內不得超過50人，室外廟埕不得超過100人的指引，保持安全社交距離；而繞境、進香及遊行等非於固定地點辦理的活動，以及具聯誼、社交性質的餐宴，如平安宴、福宴等仍暫停開放。

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吳世瑋說，宗教場所如超過人流管制人數，宗教團體需擬具完整防疫計畫，報經民政局同意後開放民眾入內參拜及禮拜，同時宗教團體也必須安排人力落實人流管控及相關防疫作為。至於酬神表演演出，人員須有3至7日內的篩檢陰性證明，才能於演出時脫下口罩，觀眾也需禁止飲食，舞台與座席最前端間隔至少3公尺。

此外，市府也要求宗教團體一旦入場民眾超過容留人數上限，宗教場所應引導民眾於場所外等候，並注意等候時的社交距離及交通安全。吳世瑋並提醒，各宗教團體辦理宗教集會活動時須採梅花座、固定座位，如有提供住宿時，除同住家人外，僅限1人1室。

另外，因應農曆7月中元普渡將到來，已登記的寺廟、宗教財團法人如預計舉辦普渡活動包括放水燈、主普壇等，如室外參與人數超過100人，應先行提報防疫計畫經民政局同意後，才可辦理；至於殯葬場所，則開放公祭、民眾可進塔祭拜，但室內最多50人，室外最多100人。公祭採代表制，入座須採梅花座，並落實實聯制、體溫量測、消毒、維持社交距離、全程佩戴口罩及禁止飲食。

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

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