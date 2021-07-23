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鬼鬼斜槓YouTuber　沒有偶包樂當孩子王

▲鬼鬼（左）斜槓經營YouTube頻道，在節目中樂當孩子王辦時尚趴。（圖／avex taiwan 提供）
▲鬼鬼（左）斜槓經營YouTube頻道，在節目中樂當孩子王辦時尚趴。（圖／avex taiwan 提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-23 18:21:42｜2021-07-23 18:31:59

鬼鬼吳映潔身兼歌手、演員、老闆，從今年5月又多了一個YouTuber的身分，她在YouTube官方頻道開新節目《么怪株式會社》，在節目中她完全沒有包袱，什麼都願意嘗試，而其中一集是鬼鬼當起孩子王，只見鬼鬼完全沒有不耐煩，反而非常有耐心地安撫孩子們，讓人見識到她不同以往的一面。

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《么怪株式會社》首集鬼鬼下猛藥，邀來變裝皇后界的2位人氣人物－女王、Tiffany擔任嘉賓，鬼鬼為了迎接2位「變裝皇后」的到來，自己首度嘗試變裝皇后的造型裝扮；第二集則是當起孩子王，面對這群娃娃兵隨時不在狀況內及偶爾失控，只能耐心以對的她，送禮物、安撫樣樣來。

▲鬼鬼吳映潔請變裝皇后為她打造新造型。（圖／avex
▲鬼鬼吳映潔（中）請變裝皇后為她打造新造型。（圖／avex taiwan 提供）
▲鬼鬼當孩子王辦時尚趴。（圖／avex
▲鬼鬼當孩子王辦時尚趴。（圖／avex taiwan 提供）
從沒跟小朋友整整相處一天的鬼鬼，最後靠著「玩耍兼餵食」、「媽媽洗腦光波」成功達成使命，她笑說：「要幫小孩搭配時尚造型還要教走秀時，實在太高難度！真的是我從影以來最大挑戰！比床戲還難！」談到帶小孩，鬼鬼直言完全不會覺得無奈，反而覺得很有趣。

節目第三集，鬼鬼與有著「台灣Lady Gaga」封號的「Wednesday 與壞透樂團」主唱Wednesday合作，鬼鬼接受大改造，頂著煙燻黑眼妝扮，化身「行走的歌德風華麗搖滾芭比」。

▲鬼鬼邀請Wednesday來把她改造成「台版Lady
▲鬼鬼（後）邀請Wednesday來把她改造成「台版Lady Gaga」。（圖／avex taiwan 提供）
雖然因為疫情關係，導致節目播到第三集就暫停更新，但是鬼鬼仍然不忘在社群媒體上與粉絲互動，甚至沒有偶像包袱的自招最高紀錄3天不洗頭，還直言：「適當的聞一點頭皮味是正常的！」

鬼鬼出道多年，仍保持著當年活潑外向、天真樂天的性格，沒有偶像包袱的她數十年如一日，也是讓她從出道至今依舊有著高人氣的原因。更多精彩內容請鎖定《NOWnews今日新聞》近期將推出的「星事NOW宅配」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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