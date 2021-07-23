鬼鬼斜槓YouTuber　沒有偶包樂當孩子王

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從沒跟小朋友整整相處一天的鬼鬼，最後靠著「玩耍兼餵食」、「媽媽洗腦光波」成功達成使命，她笑說：「要幫小孩搭配時尚造型還要教走秀時，實在太高難度！真的是我從影以來最大挑戰！比床戲還難！」談到帶小孩，鬼鬼直言完全不會覺得無奈，反而覺得很有趣。
節目第三集，鬼鬼與有著「台灣Lady Gaga」封號的「Wednesday 與壞透樂團」主唱Wednesday合作，鬼鬼接受大改造，頂著煙燻黑眼妝扮，化身「行走的歌德風華麗搖滾芭比」。
雖然因為疫情關係，導致節目播到第三集就暫停更新，但是鬼鬼仍然不忘在社群媒體上與粉絲互動，甚至沒有偶像包袱的自招最高紀錄3天不洗頭，還直言：「適當的聞一點頭皮味是正常的！」
鬼鬼出道多年，仍保持著當年活潑外向、天真樂天的性格，沒有偶像包袱的她數十年如一日，也是讓她從出道至今依舊有著高人氣的原因。更多精彩內容請鎖定《NOWnews今日新聞》近期將推出的「星事NOW宅配」。
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