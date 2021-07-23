COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中央寄放20萬劑疫苗　柯文哲：一堆放到快到期

▲針對中央寄放在北市近千瓶疫苗將過期，台北市政府已通令各醫院盡速接種，不使珍貴疫苗浪費。（圖／台北市政府提供）
▲針對中央寄放在北市近千瓶疫苗將過期，台北市政府已通令各醫院盡速接種，不使珍貴疫苗浪費。（圖／台北市政府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-23 19:25:23｜2021-07-23 19:31:59

政委唐鳳規劃的疫苗預約系統日前上線，台北市長柯文哲今（23）日抱怨前陣子北市府常被媒體攻擊疫苗打太慢，但現在中央推出疫苗預約系統後，施打速度反而變比較慢，而中央寄放在北市20萬劑疫苗，更是一堆放到快到期。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北市今日防疫記者會上，柯文哲表示，前陣子被許多媒體攻擊，說台北市疫苗打太慢，結果他被罵後反而變成全國打最多。柯文哲抱怨指出，因為唐鳳的疫苗預約系統上線，現在由中央安排疫苗施打，全部由系統控制，不干地方政府的事，結果他發現，每天疫苗都剩一堆。柯文哲說，他算過，單單台北市的庫存，就有20萬劑，現在由中央自己管，施打速度反而變得比較慢。

台北市政府稍後統計指出，中央配發至北市疫苗合計至7月22日止尚有139000劑(含民眾預約登記及中央專案)，由於疫苗接種計畫持續、中央會固定配發，因此疫苗量不會歸零，每日平均維持在14萬至20萬劑左右水位。

北市府指出，由於有部分中央專案之疫苗即將過期，北市府已通令各醫院盡速接種，不使珍貴疫苗浪費。北市府統計表示，7月27日到期疫苗91瓶、7月31日到期327瓶、8月3日540瓶 ，每瓶可抽12到14劑不等。

▲指揮中心公布最新本土確診個案。（圖／NOWnews製表）
▲指揮中心公布最新本土確診個案。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
13.89%86.11%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
22.58%77.42%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
0%100%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
100%0%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.86%23.14%
2021-07-21-2021-07-24
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀