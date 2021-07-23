中央寄放20萬劑疫苗　柯文哲：一堆放到快到期

政委唐鳳規劃的疫苗預約系統日前上線，台北市長柯文哲今（23）日抱怨前陣子北市府常被媒體攻擊疫苗打太慢，但現在中央推出疫苗預約系統後，施打速度反而變比較慢，而中央寄放在北市20萬劑疫苗，更是一堆放到快到期。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-23 19:25:23｜2021-07-23 19:31:59
北市今日防疫記者會上，柯文哲表示，前陣子被許多媒體攻擊，說台北市疫苗打太慢，結果他被罵後反而變成全國打最多。柯文哲抱怨指出，因為唐鳳的疫苗預約系統上線，現在由中央安排疫苗施打，全部由系統控制，不干地方政府的事，結果他發現，每天疫苗都剩一堆。柯文哲說，他算過，單單台北市的庫存，就有20萬劑，現在由中央自己管，施打速度反而變得比較慢。
台北市政府稍後統計指出，中央配發至北市疫苗合計至7月22日止尚有139000劑(含民眾預約登記及中央專案)，由於疫苗接種計畫持續、中央會固定配發，因此疫苗量不會歸零，每日平均維持在14萬至20萬劑左右水位。
北市府指出，由於有部分中央專案之疫苗即將過期，北市府已通令各醫院盡速接種，不使珍貴疫苗浪費。北市府統計表示，7月27日到期疫苗91瓶、7月31日到期327瓶、8月3日540瓶 ，每瓶可抽12到14劑不等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。