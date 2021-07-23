獨家／《俗女2》陳嘉玲更慘？嚴藝文勾起鄧惠文回憶落淚

觀眾們不斷敲碗的《俗女養成記2》在8月8日終於要重返螢幕跟大家見面了，想必大家對於第二季的劇情發展會有許多遐想，也期待之後會有更多觸及人心的內容出現。《鄧一個人咖啡》今（23日）的直播節目中，邀請到導演嚴藝文以及飾演阿嬤一角的演員楊麗音，與鄧惠文醫師一起暢聊「俗女養成 女孩轉大人的心路歷程」，更幫劇迷們打聽到第二季的劇情，沒想到失業又失戀不是最慘的，陳嘉玲在《俗女2》還有更悲慘的人生？





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鄧醫師坦率分享自己當時在看《俗女》時，雖然已經過了陳嘉玲的年紀，但還是不自覺被劇情牽引著，邊看邊回想自己以前的事情，還曾忍不住偷哭呢！





嚴藝文分享，自己認為國中是很好探討女性生理、心理變化的一階段，在這時期，轉變通常是最大的時候，但在那個階段沒有人可以「教」你什麼事情，大部分得到的都是警告跟負面的「叫」你不要做什麼，例如：女生開始發育後，在穿著上被叮嚀不能露這露那，對於性徵，大人通常都是教你要「藏」起來。





▲鄧醫師坦率分享自己看《俗女》時，被劇情勾起很多回憶，還忍不住偷哭呢！（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）

鄧醫師表示，青春期的女生身心劇烈轉變，其實跟家庭引起很多拉扯，而在第二季中小嘉玲跟家裡的關係，會不會出現什麼變化？





嚴藝文透露，自己在國中階段，每天都會跟媽媽有衝突，吵不完的架、甩不完的門，因此這部分在寫劇本時就有想到，小嘉玲在第一季跟家人關係是很緊密的，又是阿嬤的電視伴、又是阿公的小跑腿，幾乎都跟在他們身邊，但進入青春期的女孩，重心通常會開始轉向「同儕」，朋友怎麼樣就要跟著怎麼樣，跟家裡開始會出現「格格不入」的情況，這些部分是觀眾們可以在《俗女2》看到的轉變之一。





嚴藝文笑說，兩人之後的劇情走向會出現一點點「小曖昧」，她加碼透露小嘉玲在面對朋友喜歡小永森的一場戲中，細膩詮釋自己好像對青梅竹馬有一絲絲的喜歡，卻又不敢表現出來的心路歷程，開始有一點「女生」的感覺浮現。鄧醫師笑著表示，「真的好像在形容我們小時候情竇初開的感覺」。





▲嚴藝文坦承自己可能沒有陳嘉玲決定「放棄擁有一切」的勇氣。（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）

第一季的最後，陳嘉玲決定「做自己」回到台南重新開始。《俗女養成記》是改編江鵝的同名散文故事，其實江鵝本身就是「中年轉職」，才會誕下這本書，她把自己面對即將邁入40大關卻「一事無成」作為一個出發點，就如同劇中的陳嘉玲一般。





嚴藝文表示，對於陳嘉玲放棄在台北建立的一切、即將成形的婚姻，回到台南，其實是一件很勇敢又很任性的事，直言換作是自己，可能不見得有那種「放棄擁有一切」的勇氣。語氣中透露出對陳嘉玲「做自己」的佩服。





她坦承自己也是當演員到大約40歲左右，感覺好像有某些地方沒有被滿足到、對演戲好像沒有熱忱了，開始有了做幕後的想法，很晚才開始有「做自己」的意識，她自承「因為小時候都是照著爸爸的期望走，好像所有的生活動力都在取悅爸爸」，在學習「做自己」的路途就是，從不斷取悅別人到要開始跟別人說「不」。





所以在做《俗女》這部戲時，嚴藝文也會反問自己「都已經做這樣的戲了，那還要繼續勉強自己嗎？」所以現在會鼓勵自己，如果別人請求做什麼事，內心的第一反應是「我不想」的話，就勇敢直接地婉拒對方。





最後在鄧醫師鍥而不捨為廣大劇迷勇於提問下，嚴藝文表示，自己真的不能先曝光陳嘉玲的人生，只能透露「她即將會面臨的還有很多殘酷、黑暗的現實面」！至於到底是什麼？就由陳嘉玲親自告訴你們！





陳嘉玲的人生下半場即將展開，《俗女養成記2》在8月8日起，每週日晚間9點，於華視主頻與CATCHPLAY+影音平台正式推出。



