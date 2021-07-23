爸媽救星！幼兒園、安親班降級開課　運動場館指引一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
兒童課後照顧中心開放規範則包含，工作人員未施打疫苗或接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3至7天需再定期快篩，容留人數計算與幼兒園相同，供餐以個人套餐為主，用餐前後清消，而補習班營業西相關指引亦同，不過教育部還是建議實施線上教學之業者維持遠端上課。
社會教育機構依然採預約制、團體預約參觀不得超過50人，而圖書館暫停開放團體申請入館，另外包含梅花座、互動式設施禁用等措施則維持，露營或夜宿等教育活動也維持暫停辦理。社區大學則可開放秋季班招生報名，實體課程仍暫不開放，工作人員疫苗施打與採檢措施與補教、幼教相同。
學校運動團隊訓練則需進行造冊，禁止跨校訓練，各訓練場所同時段以室內20人、室外40人上限，未施打疫苗或接種未滿14天者，首次訓練前，應提供3日內快篩或PCR陰性證明，且每3至7天定期快篩，教練、防護員也需全程佩戴口罩、面罩，另外不開放住宿。
室內外運動場館容留人數以最適承載量50%為限，教練疫苗施打與採檢規範同補教、幼教人員，而全數室內外運動場館均開放，包含保齡球館及撞球場，不過除了球道等設備需間隔使用，每球檯及球道以2人為限，並放置清消用品，而器材借用在轉換使用前應消毒。而團體運動及競賽開放，應符合實聯制及全程佩戴口罩，並依運動場館防疫指引辦理。
在高級中等以下學校暑期教學活動規範，包含教師篩檢、教育留容也比照上述方式，有關學生返校練習技能檢定，若固定崗位、固定成員，開放辦理，使用設備、器材輪替前，應先清消，另不開放暑假住宿及赴校外活動。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。