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爸媽救星！幼兒園、安親班降級開課　運動場館指引一次看

▲教育部表示，幼兒園、兒童課後照顧中心、補習班、室內外運動場館也配合降級開放。（示意圖／NOWnews資料照）
▲教育部表示，幼兒園、兒童課後照顧中心、補習班、室內外運動場館也配合降級開放。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-23 19:11:33

指揮中心今（23）日宣布自7月27日至8月9日調降警戒至第二級，教育部表示，幼兒園、兒童課後照顧中心、補習班、社會教育機構、社區大學、高級中等以下學校運動團隊訓練、室內外運動場館、高級中等以下學校暑期教學活動等場域及活動，也會配和相關防疫措施重新開放。

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幼兒園需有80%以上教師及工作人員完成疫苗接種才可開園，未施打疫苗或接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明，且每3至7天需再定期快篩，教室容留人數，以該室內面積扣除固定設施設備後，除以2.25平方公尺計算容留人數。調整課程、遊戲、用餐、午睡分流管制，每日幼兒入園前、用餐前後及離園後清消，師生常接觸，每日至少清消5次，另每周1次全園消毒及中央空調，無窗戶、密閉空間、無法保持通風之空間不得開放。

兒童課後照顧中心開放規範則包含，工作人員未施打疫苗或接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3至7天需再定期快篩，容留人數計算與幼兒園相同，供餐以個人套餐為主，用餐前後清消，而補習班營業西相關指引亦同，不過教育部還是建議實施線上教學之業者維持遠端上課。

社會教育機構依然採預約制、團體預約參觀不得超過50人，而圖書館暫停開放團體申請入館，另外包含梅花座、互動式設施禁用等措施則維持，露營或夜宿等教育活動也維持暫停辦理。社區大學則可開放秋季班招生報名，實體課程仍暫不開放，工作人員疫苗施打與採檢措施與補教、幼教相同。

學校運動團隊訓練則需進行造冊，禁止跨校訓練，各訓練場所同時段以室內20人、室外40人上限，未施打疫苗或接種未滿14天者，首次訓練前，應提供3日內快篩或PCR陰性證明，且每3至7天定期快篩，教練、防護員也需全程佩戴口罩、面罩，另外不開放住宿。

室內外運動場館容留人數以最適承載量50%為限，教練疫苗施打與採檢規範同補教、幼教人員，而全數室內外運動場館均開放，包含保齡球館及撞球場，不過除了球道等設備需間隔使用，每球檯及球道以2人為限，並放置清消用品，而器材借用在轉換使用前應消毒。而團體運動及競賽開放，應符合實聯制及全程佩戴口罩，並依運動場館防疫指引辦理。

在高級中等以下學校暑期教學活動規範，包含教師篩檢、教育留容也比照上述方式，有關學生返校練習技能檢定，若固定崗位、固定成員，開放辦理，使用設備、器材輪替前，應先清消，另不開放暑假住宿及赴校外活動。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
13.89%86.11%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
22.58%77.42%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
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0%100%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
100%0%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.86%23.14%
2021-07-21-2021-07-24
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