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疫情警戒降級　司法院：視個案遠距或實體開庭

▲司法院表示，疫情警戒降至2級後，若採實體開庭將加強防疫。(NOWnews資料照)
▲司法院表示，疫情警戒降至2級後，若採實體開庭將加強防疫。(NOWnews資料照)

記者張志康/綜合報導

2021-07-23 19:17:14

中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布將自7月27日起，調降全國疫情警戒至2級。司法院發布新聞稿表示，基於防疫優先原則，並維持公務正常運作，將依個案情形，選擇遠距視訊開庭或實體開庭，若採實體開庭會加強防疫，近期國民法官模擬法庭仍暫緩辦理。

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司法院表示，法院將依個案情形，選擇遠距視訊開庭或實體開庭，若採實體開庭則會加強防疫。司法院指出，若符合遠距視訊之法令及軟硬體設備條件，且能維護當事人及關係人合法權益之情形，宜斟酌個案情形，使用遠距視訊方式開庭。

另一方面，若因個案情形，需採行實體開庭，司法院除要求應保持安全社交距離外，也要求法院必須進行在庭人數控管，法庭審判活動區也需保持安全社交距離或設置隔板，旁聽區採間隔座、梅花座。

若在庭人數超過可容納之適當人數上限時，應更換至較大法庭，或請超過上限之人員，改以增開一個以上延伸法庭等遠距視訊方式進行。延伸法庭之在庭人數控管、座席安排、超過人數上限之處理，亦依上述原則辦理。

司法院特別強調，考量疫情狀況，近期國民法官模擬法庭仍得暫緩辦理。另外，司法院所屬各機關，也需視實際公務需求，彈性調高到院辦公人力比例；但各機關人員如有新冠確診情形時，機關首長得彈性調整居家辦公比例。

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

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2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
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2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

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2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
100%0%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
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76.86%23.14%
2021-07-21-2021-07-24
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