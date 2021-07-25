東奧風波惹怒年輕族群！藍營：民意海嘯將反噬民進黨

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李德維認為，民進黨施政沒有憑良心，僅專注於政治、風向，根據民調操作議題、投其所好，出包後發現青年怒火難以平息，才趕緊出招補救。相反的，民進黨對於國家有長遠利益的重大政策卻不上心，不肯腳踏實地的經營，喜好網紅式政治，造成最後反噬的力道會相對更強，但民意如流水，不能永遠炒短線、應付問題，不紮實的執政手法對於國家發展毫無幫助。
立委洪孟楷則表示，政治人物不該把年輕人關心的議題當作騙選票工具，過去藍營執政時，民進黨為了上位喊出許多華麗口號，上任後卻毫無改變，讓國人看破手腳，東奧事件更顯現出政府的不用心。不過，洪強調，對於民進黨這次出包，國民黨也不用見獵心喜，雖然事件關鍵在於蔡政府沒兌現承諾，但反思過去國民黨執政時，為何沒能給予體育選手更多保障？因此，國民黨眼前最重要的，還是將在野的監督角色做好，點出政策問題，不要把體育文化當政治操作工具。
另外，立委林為洲也表示，看得出來民進黨這次很緊張，事件爆發第一時間，府院黨全部出動、再三道歉，體育署長張少熙更秒速請辭，由此可見他們對年輕人與中間選民的重視、敏銳度。林為洲說，國民黨也應重視這樣的趨勢，對於這2類族群風向敏感度、後續處理上，民進黨能做到十分迅速，畢竟這是兩黨競爭的關鍵點。
林為洲說，年輕人與中間選民非常務實，判斷力足夠，執政者做得好、做不好，都掌握得一清二楚，不會用既定的政黨色彩去針對個別事件。回到東奧爭議，雖然綠營很重視這塊民意走向，但在政府在各個環節上完全鬆脫，包括教育部、體育署、體育協會、奧委會，在命令下達與實際執行面全脫鉤，才會產生這樣的事件。民進黨高層大聲宣示，底下卻不貫徹，總在執行面漏洞百出，到頭來剩下無限循環的表面功夫、政策跳票。
林為洲認為，中華民國財政沒有問題，過去前瞻預算、防疫特別預算都大幅編列，奧運4年才舉行一次，派出2台包機或換成大客機，「難道花不起嗎？」因為疫情的關係，此時閒置客機不少，不至於訂不到，寧可給予選手最高規格，讓他們受到尊重，安心比賽，不應再花費上計較，負責單位沒有思考周全，選手住宿上也沒有超前準備，待比賽圓滿結束後，將要求從部長開始以下首長至立院進行專案報告，必定追究責任。
立委陳玉珍也指出，藉由這次爭議可以看出2件事，高層承諾不是真心、行政指揮能力出了問題。她表示，奧運並非單一事件，民進黨的大內宣做得非常好，總把做哏圖當作優先辦理事項，議題攻防速度快，這次要不是戴資穎在飛機上發文，或許根本沒有人會發現國手搭乘經濟艙，但是累積的時間久了、次數多了，人民會漸漸看清，政策跳票已經成為民進黨執政的常態。