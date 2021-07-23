恭喜！麻吉弟弟祕婚5年　經紀人美妻甜曝被套牢關鍵

31歲的「麻吉弟弟」周立銘和經紀人女友Nicky交往9年多，今（23）日被爆出已經登記結婚5年，對此，老婆Nicky向《NOWnews 今日新聞》證實已經結婚，但因為只有登記，沒有公開辦婚禮，自己的爸媽屬於比較傳統的人，所以就沒有特別公開婚訊。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-07-23 20:26:03
Nicky透露，在美國登記結婚後，沒有公開婚訊，是因為家裡長輩比較傳統，希望能公開辦完婚禮後再公布結婚消息，這幾年確實想辦婚宴，但礙於疫情的關係，所以遲遲沒有辦，「其實一直有在想（辦婚宴），去年、今年都有，但都是因為要隔離，所以沒辦法，可能看看解封之後，婚禮沒那麼急。」被問到如今婚訊曝光，父母親有沒有說些什麼，Nicky笑說：「媽媽那邊有一點小反應。」
談到與麻吉弟弟登記結婚，Nicky提到，會結婚不是因為麻吉弟弟求婚，而是因為兩人一直都很穩定交往，認識麻吉弟弟時，他雖然才22歲卻有著老靈魂、很早熟，交往3年半跟長輩討論後，就覺得可以結婚了，「我當時想『有人要娶妳欸！還滿不錯的』，剛好去美國就登記了。」
婚訊傳出後，麻吉弟弟也在IG發文提到：「她不想要昂貴的約會或禮物，我們在一起時很高興。 我們在火人祭時，動念辦了一場即興婚禮。」更直言：「我不說她是我的妻子，她是我的靈魂伴侶。」甜蜜發言閃瞎許多人的眼睛。
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