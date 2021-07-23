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餐廳內用開不開放？陳其邁：再給我們一點時間

▲高雄市長陳其邁說，關於室內用餐開不開放等相關措施，高雄市將持續稟持「積極管理、有效開放」的防疫原則，「再給我們一點時間」，明天會公布更詳細的指引說明。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁說，關於室內用餐開不開放等相關措施，高雄市將持續稟持「積極管理、有效開放」的防疫原則，「再給我們一點時間」，明天會公布更詳細的指引說明。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-23 20:18:22

中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布，7月27日起至8月9日全國調降為2級警戒，至於民眾關心的餐廳內用開放問題，各縣市也有不同考量，高雄市長陳其邁今（23）日指出，像是婚宴、餐廳、賣場、夜市，室內、室外規定相對來講條件都不一樣，高雄市會把管制措施做好，「再給我們一點時間」，政策上再做一些調整，依據不同場域，訂定管理規範，逐步恢復正常生活。

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陳其邁說，市府今日在討論工作指引，要怎樣開放？其實都還是要根據各地的疫情的狀況來調整、因地制宜，從高雄的這一段時間的一個分析，風險最高是在家庭的群聚，所以為什麼高雄在室內的打麻將抓的特別緊？「因為風險很高」。

▲高雄市長陳其邁說，今（23）日23例的本土病例裡有幾例目前還找不到感染的關聯性，代表雙北不明感染源仍存在。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁說，今（23）日23例的本土病例裡有幾例目前還找不到感染的關聯性，代表雙北不明感染源仍存在。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁認為，在防疫的過程大家其實不用太過緊張，要逐漸的適應「後疫情」時代所帶來生活上的一些改變，所以之前一直跟大家講的幾個觀念，COVID-19病毒「社區化、流感化」很難避免，因為國門總有一天要打開，所以一定要打疫苗，從英國、美國的經驗來看，打了疫苗重症、死亡率就會降低，但現在因為不同的病毒株的改變，像是Delta病毒的增加，所以防疫的過程不會只是一天、兩天，是長期抗戰。

這種生活大家都覺得很辛苦，要怎樣鬆綁？陳其邁說，隨著疫情，防疫的公衛手段不斷調整，能夠取得平衡點非常重要，有特定風險就要居家快篩或社區篩檢站，這種生活還是要持續一段時間，這麼麻煩都是要確保大家的生活，大家要一起努力，拜託大家疫苗接種要持續，不要看到出現幾個打完疫苗還染疫的「突破性感染」就覺得疫苗無效，「打疫苗絕對有效」，我們就是做好準備，每次防疫措施都會隨著疫情調整，大家以後會逐漸習以為常。

陳其邁指出，高雄市將持續稟持「積極管理、有效開放」的防疫原則，並依據中央各類指引，態度沒有改變，就是「室外優先」，室內的部份，因各種產業類別狀況不同，因地制宜，這段期間所有局處已在做降級相對應防疫準備，確保相關轄管業務都能落實防疫情況下，明天會公布詳細的指引說明。

▲指揮中心公布最新本土確診個案。（圖／NOWnews製表）
▲指揮中心公布最新本土確診個案。（圖／NOWnews製表）
 

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
16.67%83.33%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
31.58%68.42%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
0%100%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
83.33%16.67%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
77.14%22.86%
2021-07-21-2021-07-24
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