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高雄好家載防疫加菜金時時抽　史哲：歡迎大家登錄抽獎

▲副市長史哲今天特別來到出貨點感謝所有用心的農民朋友、熱情的司機大哥們，將新鮮金煌芒果，即時送到市民朋友手上！（圖／截自史哲臉書）
▲副市長史哲今天特別來到出貨點感謝所有用心的農民朋友、熱情的司機大哥們，將新鮮金煌芒果，即時送到市民朋友手上！（圖／截自史哲臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-23 20:59:13

高雄好家載推出六龜金煌芒果箱完售，今(23)日午正式上車配送。另在逐步解封的此刻，好家載再推出防疫加菜金，時時抽上場！現在就拿出手機，加入高雄市政府LINE官方帳號好友，一次沒得獎沒關係，免重複登錄就可自動獲得下一期的參加資格，直到活動結束為止。高雄市副市長史哲今(23)日邀請大家在解封降級之初，依然可以透過「高雄好家載」來採購與訂餐，歡迎大家一起來登錄抽獎喔！

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▲今天第一批300箱新鮮金煌芒果出貨，史哲特別來到出貨點，將新鮮金煌芒果，即時送到市民朋友手上！（圖／截自史哲臉書）
▲今天第一批300箱新鮮金煌芒果出貨，史哲特別來到出貨點，將新鮮金煌芒果，即時送到市民朋友手上！（圖／截自史哲臉書）
史哲表示，「高雄好家載」搭配「金煌芒果箱」，限時限量600箱從金煌芒果母樹之地六龜新鮮現採、直送到府的芒果箱。日前在高雄好家載上造成搶購風潮，已經要完售！今天第一批300箱新鮮金煌芒果出貨，他特別來到出貨點感謝所有用心的農民朋友、熱情的司機大哥們，將新鮮金煌芒果，即時送到市民朋友手上！

史哲指出，「高雄好家載」從美食與運輸業的結合，開創後疫情時代的數位經濟發展新思維，透過線上平台結合計程車服務，推出後持續受到關注，從美食餐廳開展到零售百貨業、傳統市場與夜市小吃、蔬果箱、海味箱到今天出貨的金煌芒果箱。透過電子商務經濟的防疫交易模式，市府將持續的推動業者們能數位轉型，更在互助防疫的原則下，共同來度過疫情艱困時刻，開創未來的運營模式。

史哲也認為，高雄好家載運作至今，美食餐廳的店家數、訂單數都穩定成長著，蔬果箱、海味箱都有破千箱銷售的漂亮數字。今天首波出貨的「金煌芒果箱」更是推出就熱賣，今天即將要完售。在逐步降級解封的此刻，市府也推出防疫加菜金199元的時時抽，感謝大家這段日子以來的用心齊力，也邀請大家在解封降級之初，依然可以透過「高雄好家載」來採購與訂餐，歡迎大家一起來登錄抽獎喔！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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