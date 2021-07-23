高雄好家載防疫加菜金時時抽　史哲：歡迎大家登錄抽獎

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史哲表示，「高雄好家載」搭配「金煌芒果箱」，限時限量600箱從金煌芒果母樹之地六龜新鮮現採、直送到府的芒果箱。日前在高雄好家載上造成搶購風潮，已經要完售！今天第一批300箱新鮮金煌芒果出貨，他特別來到出貨點感謝所有用心的農民朋友、熱情的司機大哥們，將新鮮金煌芒果，即時送到市民朋友手上！
史哲指出，「高雄好家載」從美食與運輸業的結合，開創後疫情時代的數位經濟發展新思維，透過線上平台結合計程車服務，推出後持續受到關注，從美食餐廳開展到零售百貨業、傳統市場與夜市小吃、蔬果箱、海味箱到今天出貨的金煌芒果箱。透過電子商務經濟的防疫交易模式，市府將持續的推動業者們能數位轉型，更在互助防疫的原則下，共同來度過疫情艱困時刻，開創未來的運營模式。
史哲也認為，高雄好家載運作至今，美食餐廳的店家數、訂單數都穩定成長著，蔬果箱、海味箱都有破千箱銷售的漂亮數字。今天首波出貨的「金煌芒果箱」更是推出就熱賣，今天即將要完售。在逐步降級解封的此刻，市府也推出防疫加菜金199元的時時抽，感謝大家這段日子以來的用心齊力，也邀請大家在解封降級之初，依然可以透過「高雄好家載」來採購與訂餐，歡迎大家一起來登錄抽獎喔！
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