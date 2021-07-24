內幕／切割黨內激進派　蔣萬安黨團大會遭內部檢討

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該人士強調，大家心知肚明，蔣萬安團隊有自己策略規劃與節奏，但過去這段時間內，蔣萬安沒有任何政治宣示、立場表態，僅專注「做自己的事」，累積地方選戰能量。該人士提醒，蔣也需要思考，民進黨此時不打，不代表未來都不打，現在姿態沒有站穩，屆時對手仍會集中火力，攻擊軟肋，政治人物不可能永遠當不沾鍋。
根據近日的大數據分析和媒體民調，蔣萬安雖短期內聲量排名倒數，但參選台北市長的支持度高達49.7％，遠超越黨內初選競爭者羅智強，以及綠營的潛在對手陳時中，由此可見，蔣萬安網路討論度低，卻未必影響支持度，相較於黨內對手羅智強發言麻辣的強烈風格，蔣維持低調反倒可持盈保泰、默默得分。
藍營黨內認為，蔣萬安具一定幅度的跨世代支持率，先不論蔣家話題性，他問政風格理性，關心民生經濟，替底層發聲，長期下來培養出不少死忠粉絲；此外，在派系上從不選邊站的他，在多頭馬車的國民黨中與各方維持不遠不近的友好關係，漸漸成為明日之星人選的最大公約數。不過，蔣萬安相較於過往，近日與黨中央動作時常不一致，蔣團隊的策略轉變，呈現出明顯切割江啟臣的趨勢。
時間拉回到今年4月中，來自美國的陶德參訪團會晤跨黨派立委，蔣萬安與陳以信二人與江不同調，選擇出席聯誼會，就可嗅出黨團貌合神離的端倪。5月下旬疫情嚴重，死亡人數開始上升，關注度歸零的江啟臣加重力道追打蔡政府及指揮中心，動作頻頻，此時的蔣萬安卻是選擇降低音量，回防基層、關懷民生，站穩腳步避免犯錯。
蔣萬安甚至在臉書發文標註江啟臣的次數，明顯地少之又少，反倒與立院朱家軍顏寬恆、謝衣鳳等人互動甚密，被解讀為跳出深藍區域，切割江啟臣，走近溫和派的朱立倫，但也與朱保持等距合作關係，在各自戰場上耕耘議題。
隨著黨主席及地方選舉步步逼近，不少潛在候選人一致認為，朱立倫在地方組織系統的動員能力遠超過江啟臣，且朱立倫始終維持一貫的中道穩健路線，從無強烈的發言及動作，比起短期聲量衝刺，更在乎支持度、穩定度及認同感，不會輕易嚇跑中間選民。
朱、蔣除了立場、風格相近外，支持者板塊也十分雷同。朱立倫過往給外界的印象，較著重深藍基本盤，近年明顯地將目標指向年輕世代，以及維持觀望的中間選民，打破國民黨同溫層，同時大力提拔黨內青年參政；在空戰上，邀80後青年加入團隊，積極經營社群粉專、倡議網站，在港獨立場上高聲支持，更勇於切割韓粉，不走藍營老路。
一名親朱民代指出，江啟臣日前在疫苗議題作法上較為強硬，但卻提不出解方，被質疑單純「為打而打」，讓蔣萬安意識到與深藍靠攏沒有加分，因此這一個月以來，緊抓民生議題，全力推動待用餐、醫護福利、物資捐贈，不再與江啟臣同框，直到這週媒體開始追問，江、蔣才再次合體。
此外，在北市檯面上候選人分析上，疫情於2個月內釀700多國人死亡，幾番防疫失分讓陳時中光環不再，民調大跌，而柯文哲支持度外溢到黃珊珊身上的程度有限，羅智強則是參選動向尚無定軸，但就民調數字評估，羅不足為慮，外在因素皆有利於蔣萬安，蔣也深知，在都會型選區，極端單一光譜並無好處，不過未來敵對陣營派出奇兵機率不低，選情仍具有一定變數。
蔣萬安辦公室接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，蔣萬安會繼續做好目前立委的職責與本份，監督政府施政，並協助台北市民眾防疫，渡過難關。疫情期間的振興及紓困，也會繼續替民眾爭取及監督，也專心協助地方防疫事務。