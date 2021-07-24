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內幕／切割黨內激進派　蔣萬安黨團大會遭內部檢討

▲國民黨立委蔣萬安在疫情期間作風低調，不出席黨內高調的抗爭活動，專注推動「愛心待用餐」、關懷基層。（圖／NOWnews資料照）
▲國民黨立委蔣萬安在疫情期間作風低調，不出席黨內高調的抗爭活動，專注推動「愛心待用餐」、關懷基層。（圖／NOWnews資料照）

記者羅婉庭／台北報導

2021-07-24 10:00:00

有意角逐2022台北市長選舉的國民黨立委蔣萬安聲量排名倒數，但支持率穩定提升。不過，蔣近期明顯切割黨內激進派，高調的抗爭活動一律避開。一名國民黨黨內人士透露，蔣因此在某次黨團大會上被檢討，眾人質疑他身為立院環衛委員會的委員，卻在防疫議題上沒有實質貢獻。

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《NOWnews今日新聞》掌握消息，與黨內激進派分道揚鑣的蔣萬安，在6月中的一場黨團大會上被資深立委們圍攻，賴士葆當場批評他在疫情階段毫無作為，相較之下，北市選舉的另一競爭者黃珊珊卻是屢屢表現突出、戰績豐厚；黨團總召費鴻泰更強硬要求蔣萬安，必須出席當天的總統府前抗議活動，現場氣氛非常凝重。據了解，黨主席江啟臣理解蔣萬安將重心放在北市戰場，黨內判斷，以江的個性，未來也不會強求蔣萬安出席具爭議性的場合，但蔣若有需要，黨中央及北市黨部一定在所不辭、全力助攻。

該人士強調，大家心知肚明，蔣萬安團隊有自己策略規劃與節奏，但過去這段時間內，蔣萬安沒有任何政治宣示、立場表態，僅專注「做自己的事」，累積地方選戰能量。該人士提醒，蔣也需要思考，民進黨此時不打，不代表未來都不打，現在姿態沒有站穩，屆時對手仍會集中火力，攻擊軟肋，政治人物不可能永遠當不沾鍋。

根據近日的大數據分析和媒體民調，蔣萬安雖短期內聲量排名倒數，但參選台北市長的支持度高達49.7％，遠超越黨內初選競爭者羅智強，以及綠營的潛在對手陳時中，由此可見，蔣萬安網路討論度低，卻未必影響支持度，相較於黨內對手羅智強發言麻辣的強烈風格，蔣維持低調反倒可持盈保泰、默默得分。

藍營黨內認為，蔣萬安具一定幅度的跨世代支持率，先不論蔣家話題性，他問政風格理性，關心民生經濟，替底層發聲，長期下來培養出不少死忠粉絲；此外，在派系上從不選邊站的他，在多頭馬車的國民黨中與各方維持不遠不近的友好關係，漸漸成為明日之星人選的最大公約數。不過，蔣萬安相較於過往，近日與黨中央動作時常不一致，蔣團隊的策略轉變，呈現出明顯切割江啟臣的趨勢。

時間拉回到今年4月中，來自美國的陶德參訪團會晤跨黨派立委，蔣萬安與陳以信二人與江不同調，選擇出席聯誼會，就可嗅出黨團貌合神離的端倪。5月下旬疫情嚴重，死亡人數開始上升，關注度歸零的江啟臣加重力道追打蔡政府及指揮中心，動作頻頻，此時的蔣萬安卻是選擇降低音量，回防基層、關懷民生，站穩腳步避免犯錯。

蔣萬安甚至在臉書發文標註江啟臣的次數，明顯地少之又少，反倒與立院朱家軍顏寬恆、謝衣鳳等人互動甚密，被解讀為跳出深藍區域，切割江啟臣，走近溫和派的朱立倫，但也與朱保持等距合作關係，在各自戰場上耕耘議題。

隨著黨主席及地方選舉步步逼近，不少潛在候選人一致認為，朱立倫在地方組織系統的動員能力遠超過江啟臣，且朱立倫始終維持一貫的中道穩健路線，從無強烈的發言及動作，比起短期聲量衝刺，更在乎支持度、穩定度及認同感，不會輕易嚇跑中間選民。

朱、蔣除了立場、風格相近外，支持者板塊也十分雷同。朱立倫過往給外界的印象，較著重深藍基本盤，近年明顯地將目標指向年輕世代，以及維持觀望的中間選民，打破國民黨同溫層，同時大力提拔黨內青年參政；在空戰上，邀80後青年加入團隊，積極經營社群粉專、倡議網站，在港獨立場上高聲支持，更勇於切割韓粉，不走藍營老路。

一名親朱民代指出，江啟臣日前在疫苗議題作法上較為強硬，但卻提不出解方，被質疑單純「為打而打」，讓蔣萬安意識到與深藍靠攏沒有加分，因此這一個月以來，緊抓民生議題，全力推動待用餐、醫護福利、物資捐贈，不再與江啟臣同框，直到這週媒體開始追問，江、蔣才再次合體。

此外，在北市檯面上候選人分析上，疫情於2個月內釀700多國人死亡，幾番防疫失分讓陳時中光環不再，民調大跌，而柯文哲支持度外溢到黃珊珊身上的程度有限，羅智強則是參選動向尚無定軸，但就民調數字評估，羅不足為慮，外在因素皆有利於蔣萬安，蔣也深知，在都會型選區，極端單一光譜並無好處，不過未來敵對陣營派出奇兵機率不低，選情仍具有一定變數。

蔣萬安辦公室接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，蔣萬安會繼續做好目前立委的職責與本份，監督政府施政，並協助台北市民眾防疫，渡過難關。疫情期間的振興及紓困，也會繼續替民眾爭取及監督，也專心協助地方防疫事務。
 

▲國民黨團攻勢綿密，在陳玉珍把官員問倒後，蔣萬安接續開砲，質疑政府部門提供的數字有出入，要他們「說謊就要道歉。」（圖／記者林柏年攝，2021.03.15）
▲國民黨立委蔣萬安是檯面上民調最高的潛在台北市長候選人，維持理性穩健路線，持盈保泰。（圖／記者林柏年攝，2021.03.15）
 

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
13.92%86.08%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
34.94%65.06%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

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16.67%83.33%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
83.87%16.13%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.72%23.28%
2021-07-21-2021-07-24
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