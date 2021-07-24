中國戰狼自媒體人涉非法吸金　粉絲慘賠逾400萬

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根據報導及中國網友反映，黃生在新浪微博上以愛國人士自居，在發表財經問題看法時，經常挾帶著激烈的仇美、仇日言論，像是將美國及日本形容成「人間地獄」、「社會崩潰的準戰爭狀態」，還不時使用「血洗」、「屠殺」、「大災難」的詞彙。
報導指出，黃生利用網路影響力，在2014年創辦「喜投網」，以62.48%持股擔任最大股東。深圳市公安局今年5月通報，「喜投網」實際控制人和高層主管等已被管制出境，且已在一年前對「喜投網」立案偵查。
但黃生此後依然在微博大肆發表文章，而「喜投網」7月5日也宣布向客戶展開兌付，黃生更宣稱已100%兌付，直到12日被捕前一天，他的微博帳號「黃生看金融」直才停止更新。而深圳市公安局通報更直指，黃生宣稱100%兌付實屬撒謊。
深圳市公安局表示，黃生的「喜投網」目前仍有人民幣超過6億元、共5412人的債務待償還。
根據報導，深圳投資「喜投網」的張姓男子坦承，他因為受到黃生的「愛國文章」蒙蔽而產生信任，在一年內先後投入本金超過100萬元，但預料將血本無歸。
美國華人智庫「對話中國」成員關堯對此表示，中共「大內宣」製造出來的仇美情緒，已經被一些聰明人利用，成為很多自媒體人「收獲財富的敲門磚」。只要說美國不好、美化中國多麼強大，粉絲都是十萬、百萬級別的。
關堯指出，然而一旦觸碰了中共的既得利益，而且沒有背景，這樣的人依然還是會被「社會主義的鐵拳」砸中。（編輯：邱國強/楊昇儒）1100721