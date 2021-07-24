COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中國戰狼自媒體人涉非法吸金　粉絲慘賠逾400萬

▲喜投金服實際控制人、知名投資大V黃生曾多次發表反美文章，中國官媒爭相轉發。（圖／翻攝黃生看金融微博）
▲喜投金服實際控制人、知名投資大V黃生曾多次發表反美文章，中國官媒爭相轉發。（圖／翻攝黃生看金融微博）

中央社

2021-07-24 08:06:31

（中央社台北21日電）標榜愛國仇美日、擁有324萬粉絲的中國財經自媒體人黃生，日前因涉嫌非法吸金被深圳警方逮捕。一名立場愛國的受害者指控，他投入的人民幣逾100萬元（新台幣430萬元）資金已血本無歸。

我是廣告 請繼續往下閱讀
自由亞洲電台報導，廣東省深圳市公安局福田分局15日通報，黃生創建的「喜投網」涉及「非法吸收公眾存款」，因此在13日對「喜投網」這一平台的實際控制人黃某（即黃生）、古某等採取刑事措施。

根據報導及中國網友反映，黃生在新浪微博上以愛國人士自居，在發表財經問題看法時，經常挾帶著激烈的仇美、仇日言論，像是將美國及日本形容成「人間地獄」、「社會崩潰的準戰爭狀態」，還不時使用「血洗」、「屠殺」、「大災難」的詞彙。

報導指出，黃生利用網路影響力，在2014年創辦「喜投網」，以62.48%持股擔任最大股東。深圳市公安局今年5月通報，「喜投網」實際控制人和高層主管等已被管制出境，且已在一年前對「喜投網」立案偵查。

但黃生此後依然在微博大肆發表文章，而「喜投網」7月5日也宣布向客戶展開兌付，黃生更宣稱已100%兌付，直到12日被捕前一天，他的微博帳號「黃生看金融」直才停止更新。而深圳市公安局通報更直指，黃生宣稱100%兌付實屬撒謊。

深圳市公安局表示，黃生的「喜投網」目前仍有人民幣超過6億元、共5412人的債務待償還。

根據報導，深圳投資「喜投網」的張姓男子坦承，他因為受到黃生的「愛國文章」蒙蔽而產生信任，在一年內先後投入本金超過100萬元，但預料將血本無歸。

美國華人智庫「對話中國」成員關堯對此表示，中共「大內宣」製造出來的仇美情緒，已經被一些聰明人利用，成為很多自媒體人「收獲財富的敲門磚」。只要說美國不好、美化中國多麼強大，粉絲都是十萬、百萬級別的。

關堯指出，然而一旦觸碰了中共的既得利益，而且沒有背景，這樣的人依然還是會被「社會主義的鐵拳」砸中。（編輯：邱國強/楊昇儒）1100721

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
13.92%86.08%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
34.94%65.06%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
16.67%83.33%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
83.87%16.13%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.72%23.28%
2021-07-21-2021-07-24
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀