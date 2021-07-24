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NBA／勇士尋求交易補強　正密切關注Beal和Lillard動向

▲Bradley Beal和Damian Lillard。（圖／美聯社／達志影像）
▲Bradley Beal和Damian Lillard。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-24 07:39:04

金州勇士日前傳出可能交易選秀權來換取老將球員，而根據《紐約時報》記者Marc Stein在節目上透露的消息，巫師後衛Bradley Beal和拓荒者球星Damian Lillard將是他們鎖定的目標。

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勇士三名元老Stephen Curry、Klay Thompson和Draymond Green在休賽季期間一起和管理曾表達希望現階段能關注在如何取得冠軍上，很顯然希望球團能運作交易掉選秀權來換取能立刻發揮價值的老將。

而那些球員可能是他們延攬的目標呢？Stein直言本賽季和Curry競爭得分王的Beal，以及一直以來被外界拿來比較的Lillard將是兩大主要人選。

不過想要得到這兩人可沒這麼容易，主要在於巫師和拓荒者都無意進行交易，Stein表示沒有跡象顯示Beal想要離隊，至於Lillard雖然沮喪，但不想申請交易。

而此消息也得到《Bleacher Report》寫手Blake Schuster以及《The Athletic》Marcus Thompson的佐證，巫師和拓荒者主動放棄自家球星、並且「資敵」的可能性很低。

「目前，我不認為勇士會交易7號和14號簽，但他們在運作這件事。情況總可能發生改變。」Stein如此說道。

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