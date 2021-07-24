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反制中國打壓！美國務院籲理念相近國家公開挺台灣

▲美國國務院立法事務代理助卿杜拉克盧（NazDurakoğlu）呼籲理念相近國家與台灣往來，公開展現對台灣的支持。（圖／翻攝自ShareAmerica）
▲美國國務院立法事務代理助卿杜拉克盧（NazDurakoğlu）呼籲理念相近國家與台灣往來，公開展現對台灣的支持。（圖／翻攝自ShareAmerica）

中央社

2021-07-24 08:03:04

（中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電）美國會議員擔心中國趁亂利誘海地棄台，近日致函籲國務卿拿出作為。美國務院官員今天回信表示，美方非常清楚中國試圖降低台灣國際地位，會鼓勵理念相近國家與台灣往來，公開表態相挺。

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友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日遇刺身亡，第一夫人瑪婷（Martine Moise）身受重傷，讓海地陷入政治動盪。

美國共和黨籍眾議員裴利（Scott Perry）、帝芬尼（Tom Tiffany）擔心中國趁機影響海地與台灣的邦交，擴大在拉美與加勒比海勢力，14日致函美國國務卿布林肯（Antony Blinken），呼籲他敦促海地與其他區域國家抵抗中國示好，維持與台灣的邦交。

美國國務院立法事務代理助卿杜拉克盧（NazDurakoğlu）今天回信。根據中央社記者取得的回函副本，杜拉克盧在信中表示，國務院非常清楚中國試圖壓縮台灣國際空間，降低台灣國際地位，美方會持續公開表達對台灣的支持。

不僅如此，杜拉克盧指出，美方會在能反映台灣為國際社會所帶來價值的計畫上，與台灣合作，同時會鼓勵理念相近國家與台灣往來，公開展現對台灣的支持。

針對海地動亂，杜拉克盧說，國務院相當關心海地情況，美國行政部門致力在這困難的時刻支持海地人民。她舉例，海地政府11日提出安全與調查協助需求，美國隨即派出跨部會代表團前往太子港，評估當地情勢。

美國總統拜登（Joe Biden）也在23日宣布，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（LindaThomas-Greenfield）將率領5人總統代表團，出席摩依士的喪禮表達悼念。

杜拉克盧強調，在海地人民尋求一個更安全、更民主的未來之際，美國國會在這困難的時刻與他們站在一起。（編輯：陳惠珍）1100724

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