NBA／相約湖人見？昔日暴龍雙槍都有意願披上紫金戰袍

隨著自由市場將在8月初開啟，各隊也開始磨刀霍霍，根據《洛杉磯時報》記者Broderick Turner表示，昔日「暴龍雙槍」Kyle Lowry以及DeMar DeRozan，現在都有意願加盟湖人。

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「以不受限制的自由球員來說，今年自由球員市場非常普通，沒有KD或Giannis。最好的球員是DeRozan、Lowry和Conley。但如果有些人選擇跳出合約並成為不受限制的自由球員，那麼事情會有所改變。」西區一位球團高館受訪時這麼表示。

對於湖人來說，他們正在積極的尋找出色的控球者，而Turner指出過去在康普頓高中和南加州大學打過球的DeRozan，有興趣回加州為湖人隊效力。就算對方開給他的薪水比自己本季在馬刺得到的2770萬美元還低，也不在意。

至於在本季交易截止日前，曾和湖人有傳聞、但最終未能達成交易的Lowry，也有意在成為自由球員後加盟湖人，這也意味著昔日暴龍雙星，將有機會再度合作。

湖人下賽季目前有6人在合約之中，分別是LeBron James、Anthony Davis、Kentavious Caldwell-Pope、Kyle Kuzma、Marc Gasol和Alfonzo McKinnie；而Montrezl Harrell則是擁有970萬美元的球員選項，他必須在月底前選擇是否行使。

而Dennis Schroder、Wesley Matthews、Alex Caruso、Jared Dudley、Markieff Morris、Andre Drummond、Ben McLemore這些人會成為不受限制自由球員。至於Talen Horton-Tucker則是獲得了湖人的資質報價，他將成為受限制自由球員。