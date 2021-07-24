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烟花暴風圈漸進北部海面　雨彈強襲12縣市豪大雨特報

▲中央氣象局表示目前在太平洋地區有2個颱風及1個熱帶性低氣壓，其中第6號中度颱風烟花預計今日將通過台灣北部海面，對台灣北部海面及東北部海面構成威脅。（圖／氣象局提供）
▲中央氣象局表示目前在太平洋地區有2個颱風及1個熱帶性低氣壓，其中第6號中度颱風烟花預計今日將通過台灣北部海面，對台灣北部海面及東北部海面構成威脅。（圖／氣象局提供）

記者顏真真/綜合報導

2021-07-24 08:34:09｜2021-07-24 08:34:55

中央氣象局今（24）日指出今年第6號中度颱風烟花，今晨5時中心位於台北的東北東方約320公里海面上，向北北西移動，預計今日將通過台灣北部海面，對台灣北部海面及東北部海面構成威脅，並已對12縣市發布豪大雨特報，而下半天颱風將遠離朝浙江沿海一帶前進。

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氣象局進一步指出，目前太平洋地區有2個颱風和有1個熱帶性低氣壓，其中烟花颱風以每小時16公里速度向北北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣北部海面，對台灣北部海面及東北部海面構成威脅。

至於硫磺島東南方海面的熱帶性低氣壓已於昨晚8時發展成為今年第8號颱風尼伯特，目前以每小時15公里速度，向北北東進行，預測明日2時的中心位置在硫磺島東北東方950公里的海面上（台北東方2880公里之海面上），未來朝日本東方海面移動，對台灣沒有直接影響，而西邊原本颱風查帕卡，目前則已減弱為熱帶性低氣壓。

氣象局也提醒今日上半天受烟花颱風外圍環流影響，台中以北、宜蘭地區及嘉義以北山區易出現局部大雨或豪雨，北部山區有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，其他地區偶有局部短暫陣雨或雷雨。各地高溫約30至33度，颱風外圍環流沉降影響，花東地區有焚風發生的機率，有局部出現36度以上高溫的機率，請注意。

氣象局今日上午7時10分也已對12縣市發布豪雨特報，其中桃園市及新竹縣小心超大豪雨、基隆市、台北市、新北市、苗栗縣及宜蘭縣留意豪雨，而新竹市、台中市、南投縣、雲林縣及嘉義縣也要留意大雨，尤其適逢大潮，漲潮期間不利雨水排放，沿海低窪地區需留意積淹水。

同時，因颱風外圍環流沉降影響，氣象局也發布高溫訊息，東部及東南部地區有焚風發生的機率，今日白天花蓮縣縱谷、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

在空氣品質方面，今日受颱風及其外圍環流影響，環境風場為偏北風，各地降雨機率增，擴散條件佳，空氣品質普遍良好；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級。

至於明日則受西南風影響，苗栗以南地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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