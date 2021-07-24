烟花暴風圈漸進北部海面　雨彈強襲12縣市豪大雨特報

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於硫磺島東南方海面的熱帶性低氣壓已於昨晚8時發展成為今年第8號颱風尼伯特，目前以每小時15公里速度，向北北東進行，預測明日2時的中心位置在硫磺島東北東方950公里的海面上（台北東方2880公里之海面上），未來朝日本東方海面移動，對台灣沒有直接影響，而西邊原本颱風查帕卡，目前則已減弱為熱帶性低氣壓。
氣象局也提醒今日上半天受烟花颱風外圍環流影響，台中以北、宜蘭地區及嘉義以北山區易出現局部大雨或豪雨，北部山區有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，其他地區偶有局部短暫陣雨或雷雨。各地高溫約30至33度，颱風外圍環流沉降影響，花東地區有焚風發生的機率，有局部出現36度以上高溫的機率，請注意。
氣象局今日上午7時10分也已對12縣市發布豪雨特報，其中桃園市及新竹縣小心超大豪雨、基隆市、台北市、新北市、苗栗縣及宜蘭縣留意豪雨，而新竹市、台中市、南投縣、雲林縣及嘉義縣也要留意大雨，尤其適逢大潮，漲潮期間不利雨水排放，沿海低窪地區需留意積淹水。
同時，因颱風外圍環流沉降影響，氣象局也發布高溫訊息，東部及東南部地區有焚風發生的機率，今日白天花蓮縣縱谷、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。
在空氣品質方面，今日受颱風及其外圍環流影響，環境風場為偏北風，各地降雨機率增，擴散條件佳，空氣品質普遍良好；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級。
至於明日則受西南風影響，苗栗以南地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。