「東奧開幕式」哪段最好看？答案一面倒大讚：佩服日本人
東京奧運開幕典禮昨（23）日在日本東京國立競技場舉行，日本混血網球名將大坂直美在聖火台點燃象徵希望的奧運之火，代表東京奧運正式開幕，因此就有網友在網路上表示疑惑「『東奧開幕式』哪段最好看？」沒想到網友們答案一面倒紛紛大讚，直言「超佩服日本人」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-24 08:41:30｜2021-07-24 08:43:38
這位網友在網路論壇PTT Gossiping版上PO出一篇「這屆奧運開幕式最好看的是？」的文章表示，「從選手入場完之後的約翰藍儂的imagine，堆積木帶到無人機表演、橋本聖子致詞，天皇簡短一句宣布『東京奧運正式開幕』，會旗進場到JK表演超厲害的超級變變變」，原PO更說「劇團一人接著市川海老藏加上上原弘美的表演，最後則是王貞治、長嶋茂雄加上松井秀喜的傳遞聖火」，最後原PO更表態「雖然表演的規模可能受限在疫情影響而沒辦法動員太多人，但是仍然有讓人驚喜和感動的地方，大家覺得最好看的是哪一段呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛一面倒的留言認為「超級變變變」是最為精彩的部分，「超級變變變有笑」、「進場後都很好看，超級變變變超讚」、「絕對是超級變變變吧」、「變變變，看到嘴角失守」，甚至更有網友大讚「東奧開幕的超級變變變橋段真的非常精彩，表演人員的演出，道具動作的巧思，轉場運鏡的變化，超級猛，好佩服日本人，這段演出讓我看了好多遍了，在全球無數觀眾表演要能這麼流暢地呈現 50 個項目給觀眾看，真的壓力山大，幕後一定經歷了無數次的演練」。
事實上，主辦國日本在開幕典禮的表演中安排許多巧思，表演者以不同肢體動作搭配道具，秀出奧運50種運動項目圖標，致敬1964年的靜態圖標、50個項目完整呈現，更將台灣人也熟悉的經典綜藝節目「超級變變變」搬上舞台，成功吸引在場各國代表團注目。（編輯：王柏文）