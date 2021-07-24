東奧開幕！蔡英文謝日本　IG打氣戴資穎：你們練習好熱血

東京奧運23日晚間正式開幕，我國划船與射箭代表隊皆已出賽，今（24）日眾所矚目的羽球好手戴資穎、王子維，以及跆拳道、射箭等代表團等也將陸續出賽。總統蔡英文透過社群媒體表示，全世界正從疫情中努力復原，謝謝主辦國日本將一切化為可能，她也與戴資穎等選手互動指出，看到國手練習的畫面感到熱血，期待精彩的比賽，戴資穎也回應「謝謝總統，我們一定會加油的」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲總統蔡英文透過IG，替出征東京奧運的羽球國手戴資穎、王子維等人打氣。（圖／翻攝自IG）

× ▲總統蔡英文透過IG，替出征東京奧運的羽球國手戴資穎、王子維等人打氣。（圖／翻攝自IG）

蔡英文23日晚間透過社群媒體表示，再怎麼大的考驗，也不會動搖體育的力量、奧運的價值。謝謝主辦國日本將一切化為可能。她說，全世界正從疫情中努力復原，全世界體育選手展現強韌的意志，一同登上奧運殿堂同場競技。不分國界，不分種族，都展現出人類存在的文明價值，以及對於和平、多元與團結的信念，真的讓人動容。

蔡英文還表示，同樣的，無論遭遇多大的挑戰，也不會阻擋台灣成為世界的一員。當台灣隊的掌旗手盧彥勳、郭婞淳掌旗進場的那一刻，台灣站上了世界舞台，我們都同感驕傲。台灣隊划船和射箭好手已經出賽，划船好手黃義婷以及射箭好手林佳恩、譚雅婷、雷千瑩、湯智鈞、鄧宇成、魏均珩都拚盡全力爭取排名。

蔡英文也說，24日有更多國手登場，包括羽球、桌球、網球、舉重、游泳、體操、柔道、跆拳道、射箭、射擊、划船和自由車，台灣隊精銳盡出，請大家一起為台灣選手加油。

蔡英文近日也持續透過IG，與台灣國手互動打氣，她於羽球球后戴資穎IG中留言表示，「看到你們練習的畫面，所有台灣人都很熱血，加油，期待看到你們精彩的比賽」，戴也回應，「謝謝總統，我們一定會加油的」；她也於羽球好手李洋IG表示，「祝福『麟洋配』順利奪得好成績」，並跟「麟洋配」的另名成員王齊麟說，「保持平常心、上了場就是全力拚！加油！」，「麟洋配」皆表示感謝總統的加油；另網球名將盧彥勳、游泳代表隊的王星皓、王冠閎、黃渼茜、划船代表隊黃義婷、輕艇代表隊張筑涵、體操代表隊李智凱等人，也與蔡英文利用IG限時動態互動，全國團結，力拼東奧奪牌。

▲蔡英文替羽球選手王齊麟打氣。（圖／翻攝自IG）

× ▲蔡英文替羽球選手王齊麟打氣。（圖／翻攝自IG）

▲盧彥勳轉發蔡英文IG互動。（圖／翻攝自IG）