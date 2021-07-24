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中颱烟花持續北上留意豪大雨　氣象局預估11點半解除海警

▲中度颱風烟花持續北上也為北台灣帶來雨勢，但中央氣象局表示隨著颱風持續北上，並逐漸遠離台灣，預計今（24）日上午11時30分解除海上颱風警報。（圖／氣象局提供）
▲中度颱風烟花持續北上也為北台灣帶來雨勢，但中央氣象局表示隨著颱風持續北上，並逐漸遠離台灣，預計今（24）日上午11時30分解除海上颱風警報。（圖／氣象局提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-24 09:32:36｜2021-07-24 09:32:52

中度颱風烟花正逐漸加快速度往西北方移動，中央氣象局今（24）日上午最新預報指出，由於颱風持續北上並逐漸遠離，如果後續路徑及速度沒特殊變化，預計今日上午11時30就會解除海上颱風警報。

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氣象局預報員謝佩芸指出，中度颱風烟花最近接台灣的時間大約是在今日清晨前後，清晨至今北台灣應有明顯感受到它的風雨影響，過去這段時間烟花颱風強度有略為增強，近中心風速從每秒40公尺增至43公尺，也逐漸加快速度往西北方移動，因此，持續針對台灣東部海面及東北部海面發布海上警報，也提醒在這海域活動的船隻要嚴加戒備

隨著颱風接近，台灣今日清晨到上午這段時間風浪也相當明顯，在彭佳嶼與馬祖海面浪高來到接近6米上下，宜花沿海也有4至5米大浪。同時，風也很強，雖然颱風離台灣有一段距離，但受到地形影響，在鼻頭角及蘭嶼有觀測到11級強陣風，在北海岸及恆春半島地區也觀察要9到10級強震風，提醒這些沿海地區朋友特別注意安全。

在降雨部分，謝佩芸指出今日清晨到現在受到颱風環雨帶影響，北台灣出現明顯降雨，其中新竹山區累計雨量已來到大豪雨等級，在北部其他山區降雨也來到豪雨等級，提醒上午這段間仍要留意颱風持續所帶來的降雨，北台灣還是會有比較明顯的雨勢出現。

此外，由於颱風現在帶來是較偏西北風狀況，因此在背風側的東部，尤其東南部地區，會有背風沈降造成焚風而致的高溫出現。

從累計雨量預估來看，在今日上午這段時間，由於還是受到颱風外圍環流影響，在北部．東北部地區持續有明顯雨勢發生，尤其北部山區要留意還是會有豪雨等級以上，尤其桃竹苗山區可能會有來至大豪雨等級降雨，中南部山區也會有比較明顯的局部雨勢出現。

不過，謝佩芸說下半年隨著颱風逐漸離開，在北台灣降雨下半年就會逐漸緩和下來，只是隨著颱風北上會漸漸帶來西南風，今日入夜之後南部。中部地降雨機率就會提高，預估在颱風北上之後，明日開始未來一周，中南部地區都受到西南風影響要注意天氣較不穩定，並可能出現局部大雨。

也由於颱風持續北上，並逐漸遠離台灣，謝佩芸表示如果烟花颱風路路徑及速度沒特殊變化，氣象局預計在今日上午11時30分點解除海上颱風警報。

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