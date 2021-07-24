疫調輔助平台7／26上線　熱區地圖、疫調軌跡整合更方便

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指揮中心說明，為協助疫調人員作業所需資料的整合研判和分析，「疫調輔助平台」提供直覺式的操作，簡易介面便於疫調人員使用，並以圖形化及動態方式提供查詢確診者活動軌跡功能。
另為利地方政府掌握確診者跨縣市流動情形，也提供各地方政府可進行跨區調閱；此外也經由分析確診者足跡，產出區域的軌跡熱力圖，提供可能群聚之足跡分布、潛在感染源分析及多確診者足跡分析等資訊，並以動態方式呈現，以利疫調人員觀察熱區趨勢；此外也整合簡訊實聯制資料，在以疫調為前提下，提供第一線疫調人員以電話或場所代碼進行疫調資訊之查詢及參考，以達到快速掌握可能影響範圍，降低疫情擴散。
指揮中心強調，「疫調輔助平台」嚴格限制提供各地方政府有權進行疫調的人員登入使用，簡訊實聯制資料僅能調取28天內的資料，同時在資料的調取上，均詳實記載帳號使用人員、使用時間及內容，並將於日後開放使用紀錄之查詢，在隱私保護和資安防護的前提下，協助疫調作業。
指揮中心再次呼籲，全球新冠肺炎疫情仍持續發展中，該中心正積極推動各種科技防疫措施，協助各地疫調人員快速掌握疫情資訊，也請全國民眾於疫情期間配合政府防疫措施，共同為國內防疫安全努力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。