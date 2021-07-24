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疫調輔助平台7／26上線　熱區地圖、疫調軌跡整合更方便

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（24）日舉行記者會，說明國內防疫情形。（圖／.資料照，指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（24）日舉行記者會，說明國內防疫情形。（圖／.資料照，指揮中心提供）

記者顏真真/綜合報導

2021-07-24 14:10:49

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(24)日宣布為因應將來降級解封及協助精準疫調，指揮中心已建置完成「疫調輔助平台 」，預計於今(110)年7月26日上線，提供熱區地圖、疫調軌跡、簡訊實聯制疫調查詢等功能的整合平台，嚴格限制提供各地方政府有權進行疫調的人員登入使用，以協助地方政府疫調人員能更便捷進行疫調工作。

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指揮中心指出，我國新冠肺炎COVID-19疫情進入社區感染階段後，全國疫情警戒也提升至第三級，各地方政府疫調作業均須處理大量資訊，有賴以科技方式整合各項資料來源，協助精準疫調，降低人工成本，提升效率。

指揮中心說明，為協助疫調人員作業所需資料的整合研判和分析，「疫調輔助平台」提供直覺式的操作，簡易介面便於疫調人員使用，並以圖形化及動態方式提供查詢確診者活動軌跡功能。

另為利地方政府掌握確診者跨縣市流動情形，也提供各地方政府可進行跨區調閱；此外也經由分析確診者足跡，產出區域的軌跡熱力圖，提供可能群聚之足跡分布、潛在感染源分析及多確診者足跡分析等資訊，並以動態方式呈現，以利疫調人員觀察熱區趨勢；此外也整合簡訊實聯制資料，在以疫調為前提下，提供第一線疫調人員以電話或場所代碼進行疫調資訊之查詢及參考，以達到快速掌握可能影響範圍，降低疫情擴散。

指揮中心強調，「疫調輔助平台」嚴格限制提供各地方政府有權進行疫調的人員登入使用，簡訊實聯制資料僅能調取28天內的資料，同時在資料的調取上，均詳實記載帳號使用人員、使用時間及內容，並將於日後開放使用紀錄之查詢，在隱私保護和資安防護的前提下，協助疫調作業。

指揮中心再次呼籲，全球新冠肺炎疫情仍持續發展中，該中心正積極推動各種科技防疫措施，協助各地疫調人員快速掌握疫情資訊，也請全國民眾於疫情期間配合政府防疫措施，共同為國內防疫安全努力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

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合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
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2021-07-23-2021-07-26

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2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

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