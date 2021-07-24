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防疫降二級雙北仍禁內用　陳時中：可以理解

▲防疫警戒將降至二級，並有條件開放內用，但雙北卻仍禁止內用，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示可以理解。（圖／擷取自中央流行疫情指揮中心直播畫面）
▲防疫警戒將降至二級，並有條件開放內用，但雙北卻仍禁止內用，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示可以理解。（圖／擷取自中央流行疫情指揮中心直播畫面）

記者顏真真/台北報導

2021-07-24 16:53:38

中央流行疫情指揮中心宣布7月27日至8月9日將降回二級警戒，餐飲依規定可開放內用，但基隆、桃園都跟進，雙北則維持不開放，也導致北北基桃一日生活圈不同調的情況，甚至已有不少民眾打算到基隆吃海鮮，這是否會增加傳染風險？對此，指揮中心指揮官陳時中今（24）日表示雙北病例的確比其他地區多，雙北不開放內用的想法可以理解。

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由於新北市長侯友宜表示，新北市是各縣市疫情最嚴峻，降級過程中一定要用階梯式，每周滾動檢討，再加上新北的地區特殊性，仍不開放飲食內用，包括超商、賣場內用區、婚宴等一律不開放。台北市長柯文哲也不可否認目前雙北地區有潛伏社區感染源，台北與新北是首都生活圈，再跟新北市長侯友宜討論過後，折衷之計還是決定群聚吃飯的擺最後，先觀察一周再來決定下一步怎麼走，這是比較安全的方法。

對於雙北決定仍禁止內用，陳時中表示，確實整體病例以北北基桃來講，雙北病例維持一定數目，雖然不算多，但比其他地區多，雙北不開放內用的想法可以理解。

由於基隆及桃園在降級後都跟進開放內容，也形成北北基一日生活圈不同調的情況，有些民眾甚至已規畫到基隆吃海鮮，這是否反而增加傳染風險？陳時中則強調，本來就是一日生活圈，這種可能性就相對是有，開放區域裡面自己的防疫要做好，也呼籲任何一個地方要出入公共場所有相關症狀、發燒及有接觸可能，盡量避免出入公共場所，若一定要出入公共場所，記得口罩一定要戴好。

▲7月24日新增24例本土個案、死亡個案增2例。（圖/NOWnews製圖）
▲7月24日新增24例本土個案、死亡個案增2例。（圖/NOWnews製圖）
 

▲7月24日全台確診分佈圖，新北市新增9例為最多。（圖/NOWnews製圖）
▲7月24日全台確診分佈圖，新北市新增9例為最多。（圖/NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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