北市剩最多！全台7萬劑莫德納快過期 打不完中央回收
針對台北市長柯文哲抱怨中央系統太慢、疫苗快過期，中央流行疫情指揮中心今（24）日公布8月6日前將屆效的3批莫德納疫苗剩餘量為7萬0252劑，其中又以台北市剩1萬1872劑最多，其餘新北市、台中市、高雄市及彰化縣也都剩超過5千劑。指揮中心發言人莊人祥表示將請地方衛生局在7月28日前調回7月31日以後尚未規畫預約的疫苗量，由中央收回另規畫使用，同時也會在7月28日至7月29日配送同等劑量的效期疫苗至各地方衛生局，提供運用接種。
記者顏真真/台北報導
2021-07-24 15:50:57｜2021-07-24 15:54:33
莊人祥進一步解釋，莫德納解凍之後效期剩28天，目前統計有3批號分別在7月29日至8月2日屆效、8月2日屆效、8月2日至8月6日屆效，而指揮中心在7月19日之前就已注意到這問題，也發文提醒各地方衛生局，當時剩下18萬劑，經過1周努力之後，目前剩約7萬劑，其中7月29日至8月2日屆效剩餘疫苗有3416劑，8月2日屆效剩1萬6422劑，8月2日至8月6日屆效剩5萬0414劑。
為避免疫屆效可能，莊人祥說與地方衛生局做成決定，在7月28日前調回醫院及衛生局還沒規畫預約的疫苗量，由中央收回，另行規畫使用，而回收的數量也將補上效期較長、等量的疫苗給地方衛生局，使用於1~3類、孕婦等需接種第二劑及適用公費對象。
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