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北市剩最多！全台7萬劑莫德納快過期　打不完中央回收

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明莫德納疫苗屆效剩餘量及處理方式。（圖／資料照，指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明莫德納疫苗屆效剩餘量及處理方式。（圖／資料照，指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-24 15:50:57｜2021-07-24 15:54:33

針對台北市長柯文哲抱怨中央系統太慢、疫苗快過期，中央流行疫情指揮中心今（24）日公布8月6日前將屆效的3批莫德納疫苗剩餘量為7萬0252劑，其中又以台北市剩1萬1872劑最多，其餘新北市、台中市、高雄市及彰化縣也都剩超過5千劑。指揮中心發言人莊人祥表示將請地方衛生局在7月28日前調回7月31日以後尚未規畫預約的疫苗量，由中央收回另規畫使用，同時也會在7月28日至7月29日配送同等劑量的效期疫苗至各地方衛生局，提供運用接種。

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▲中央流行疫情指揮中心今（24）日公布莫德納疫苗將屆效剩餘量。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（24）日公布莫德納疫苗將屆效剩餘量。（圖／指揮中心提供）
莊人祥進一步解釋，莫德納解凍之後效期剩28天，目前統計有3批號分別在7月29日至8月2日屆效、8月2日屆效、8月2日至8月6日屆效，而指揮中心在7月19日之前就已注意到這問題，也發文提醒各地方衛生局，當時剩下18萬劑，經過1周努力之後，目前剩約7萬劑，其中7月29日至8月2日屆效剩餘疫苗有3416劑，8月2日屆效剩1萬6422劑，8月2日至8月6日屆效剩5萬0414劑。

為避免疫屆效可能，莊人祥說與地方衛生局做成決定，在7月28日前調回醫院及衛生局還沒規畫預約的疫苗量，由中央收回，另行規畫使用，而回收的數量也將補上效期較長、等量的疫苗給地方衛生局，使用於1~3類、孕婦等需接種第二劑及適用公費對象。

▲7月24日新增24例本土個案、死亡個案增2例。（圖/NOWnews製圖）
▲7月24日新增24例本土個案、死亡個案增2例。（圖/NOWnews製圖）
 

▲7月24日全台確診分佈圖，新北市新增9例為最多。（圖/NOWnews製圖）
▲7月24日全台確診分佈圖，新北市新增9例為最多。（圖/NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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