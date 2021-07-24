直播／防疫降二級「雙北仍禁內用」 陳時中下午2點說明
中央流行疫情指揮中心宣布自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，各行各業規定紛紛防疫措施也紛紛鬆綁，但部分縣市仍是「逆時中」，像雙北仍暫不開放內用。此外，防疫降級長照機構探視規定是否也會鬆綁？指揮中心指揮官陳時中今（24）日下午2時將召開記者會，針對國內最新疫情及防疫作為進行說明，讓《NOWnews今日新聞》鏡頭帶大家一起來關心。
記者顏真真/台北報導
2021-07-24 13:52:21
考量國內疫情及參酌其他國家的防疫調整經驗，並經與各地方政府進行溝通討論後，指揮中心昨日宣布自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，維持外出配戴口罩及相關鬆綁7大通則，各部會得依指揮中心所發布的通案性原則另訂指引，而各地方政府亦得在此原則下，視疫情需要而有調整空間。不過，這次還是有部分縣市「逆時中」，即便中央開放餐飲內用，但雙北仍宣布暫不跟進，對於部分地方政府防疫措施不同調，陳時中今日應會有最新說明。
根據指揮中心昨日公布的統計，截至目前國內累計1,875,313例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,859,164排除)，其中15,535例確診，分別為1,254例境外移入，14,228例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計106例移除為空號。2020年起累計784例COVID-19死亡病例，其中776例本土，個案居住縣市分布為新北市391例、台北市294例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。
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