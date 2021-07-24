奧運／馮俊凱今將出戰 6國選手騎美利達自行車進奧運
舉世矚目的東京奧運今晚開幕，台北時間7/24(週六)上午10點即將率先登場的決賽項目是男子公路車賽，這是個競爭非常激烈的單項比賽，包括上週才剛成功衛冕的環法自行車賽冠軍選Tadej Pogacar，以及台灣唯一一位獲得參賽權的單車選手馮俊凱在內，共計130位世界頂尖好手得要面對長達234公里，其中包含富士山在內，累計4865公尺爬坡的超高難度競賽路線的極限挑戰!
運動中心/綜合報導
2021-07-24 09:59:43
4年一度的奧運盛會不只是頂尖選手的競技場，同時也是背後為這些選手打造比賽車的各大自行車品牌之間爭奇鬥勝的大舞台，例如馮俊凱騎乘的是台灣知名品牌美利達的Reacto(銳克多)車種，這是一款為標榜爬坡性能優異的所謂「全能型.空氣動力公路車」。
值得一提的是，雖然有很多奧運選手的器材用品是台灣製造或用到台灣的原物料，但自行車更更是極少數使用到真正來自台灣品牌的選手穿用器材，而這次東京奧運有來自義大利、日本、奧地利、斯洛維尼亞、瑞士、台灣等至少6個國家的選手和馮俊凱一樣，騎乘的是來自台灣的美利達自行車，其中包括5月份獲得環義大利賽亞軍的義大利知名好手D.Caruso(卡魯索)。
美利達為這些國家選手準備的競賽車除了馮俊凱所騎的全能型.空氣動力車Reacto(銳克多)之外，還有特別訴求爬坡性能的超輕量化全能公路車Scultura(斯特拉)，重量是UCI自行車國際總會規定的最低限，只有6.8公斤。這類型選手車一般民眾也買得到，但是價值不斐，市價高達新台幣30萬左右。