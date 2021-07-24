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歐盟藥品管理局批准　12至17歲青少年可接種莫德納疫苗

▲歐盟藥品管理局（EMA）批准12至17歲的青少年使用美國生技公司莫德納（Moderna）的新冠肺炎疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐盟藥品管理局（EMA）批准12至17歲的青少年使用美國生技公司莫德納（Moderna）的新冠肺炎疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心詹凌瑀/綜合報導

2021-07-24 10:08:09｜2021-07-24 10:08:19

繼輝瑞疫苗之後，莫德納（Moderna）疫苗於23日獲歐盟藥品管理局（EMA）批准，可為12至17歲青少年施打。莫德納在今年5月透露，其疫苗對青少年扺抗病毒效果良好

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EMA表示，批准為青少年施打的是莫德納的Spikevax疫苗，目前已針對3732名12至17歲青少年的影響進行研究，結果顯示，與18歲以上族群使用時所產生的抗體反應相同，接種方式都是兩劑，間隔時間為四周。

EMA的安全委員會表示，青少年接種疫苗後的副作用與年長族群相似，最常見的副作用包括手臂痠痛、頭痛、疲倦、關節疼痛、嘔吐和發燒等，症狀大多是輕微到中度，幾天內就會改善。值得注意的是，由於研究規模較小，因此對於心肌炎（myocarditis）、心包膜炎（Pericarditis）等已知副作用的風險仍無法斷定。

青少年接種疫苗被視為達到對抗新冠肺炎疫情群體免疫，以及對抗Delta變種病毒最為關鍵的一環。目前輝瑞及莫德納疫苗已開始在12歲以下、6個月以上嬰幼兒實驗，結果預計在暑假尾聲出爐，最快可望在今年秋天為12歲以下幼童接種疫苗。

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