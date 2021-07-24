東奧台灣隊服獲好評　吳思瑤揭金銀漆釦、窗花設計巧思

東京奧運23日晚間正式開幕，此次台灣隊參加開幕典禮所穿的制服普遍獲得好評。民進黨立委吳思瑤曾穿著改良過後的台灣隊服赴議場，也多次針對此議題質詢；23日晚間她透過臉書表示，此次穿在選手身上的出場服較過往更有品質，是與時尚設計師周裕穎合作，用「梅花窗花」為意象，並以「概念永續」、「材料永續」、「手法永續」等宗旨設計而成。

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吳思瑤說，奧運是世界矚目的重要賽會，更是文化軟實力輸出的最佳舞台。不只要在運動場上爭取佳績，也要讓台灣文化內涵被世界看見。她表示，透過多次質詢要求，努力讓教育部、 中華奧會突破，改變過去服裝製作最低標的採購方式，提高預算，讓穿在選手身上的出場服更有品質。

▲台灣隊服的「金銀漆釦」象徵台灣隊摘金奪銀。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

吳思瑤說，設計上也經過甄選，與時尚設計師周裕穎合作，讓設計元素導入奧運隊服的改造。她介紹，這個系列意義多元，處處巧思，設計意象來自於台灣傳統的「梅花窗花」，布料來自寶特瓶、環保回收紗廢料工業回收，並以手工勾針與雷射切割、傳統工藝結合現代科技的方式，誕生一系列「概念永續」、「材料永續」、「手法永續」的經典時尚服飾。

▲台灣隊服以台灣傳統的鐵窗花為靈感做設計。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

▲台灣隊服強調永續時尚。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

吳思瑤也談到，周裕穎二度與奧會合作，在台北時裝周中，推出永續時尚的奧運系列服飾。她說，自己也曾經把改造過後的奧運潮服穿上質詢台，其實很希望時尚週更炫更潮的系列，可以讓選手穿去奧運。

吳思瑤說，設計是新興國力，期待更用心的奧運隊服，能在東京奧運上驚艷全球。