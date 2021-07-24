東奧以「台灣」為名進場 江啟臣：此時不宜搞正名運動
東京奧運23日晚間正式開幕，開幕式依照日文中的50音安排各國進場順序，台灣隊以台（た，Ta）排序，NHK轉播時也稱呼我國為「台灣」，不少國人相當感動。國民黨主席江啟臣今（24）日上午以視訊回應時事時強調，「中華隊」就是我們的奧運代表隊，不論是為「中華隊」加油，還是為「台灣」加油，都是希望選手能有好的表現，為國爭光，此時並非搞正名運動的時候。
記者余祥／台北報導
2021-07-24 11:35:21｜2021-07-24 11:35:44
江啟臣說，2018年的東奧正名公投，總統蔡英文與副總統賴清德都未公開支持正名公頭，他拜託蔡政府多照顧選手待遇，不要拿意識型態的問題製造紛擾，此時政府最該做的事情就是照顧選手、給他們最好的待遇，讓選手有最好的表現，國人團結一心，而非拿這些問題分化國人，讓選手分心。
江啟臣昨晚則表示，東京奧運正式開幕，在疫情的影響下，國手每一天仍是揮灑汗水，努力鍛煉，就是為了這一天為「中華隊」奪牌，他還說，「政府不友善的安排，不能影響到選手！」
他說，所有在東奧的前線戰士，需要國人更多的鼓勵，因此他準備了臉書特效框，邀請大家一起換上臉書特效框，為我們的「中華健兒」加油！