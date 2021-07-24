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「有條件」開放餐廳內用　陳其邁：婚宴、打麻將都不行

▲高雄市長陳其邁今天宣布27日起將有條件開放餐廳內用，餐廳內用則須將原有的兩面隔板提升為三面式隔板，桌距仍為1.5公尺。(圖／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁今天宣布27日起將有條件開放餐廳內用，餐廳內用則須將原有的兩面隔板提升為三面式隔板，桌距仍為1.5公尺。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-24 11:38:42

「規定是一回事，民眾落實也要拜託大家配合!」高雄市長陳其邁今(24)日宣布27日起將有條件開放餐廳內用後做出上表示，至於夜市的部分，則必須提出防疫計畫，經過核准才會開放內用。婚宴部分因有則建議暫緩，若有需要應依餐廳規範辦理。原則上仍建議要求外帶，若餐廳要內用則須將原有的兩面隔板提升為三面式隔板等配套規定，桌距仍為1.5公尺。

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▲陳其邁也再次重申，針對非同住者的室內非必要社交聚會「仍然禁止」，包含打麻將、泡茶、室內聚會。。(圖／高市府提供)
▲陳其邁也再次重申，針對非同住者的室內非必要社交聚會「仍然禁止」，包含打麻將、泡茶、室內聚會。。(圖／高市府提供)
陳其邁也再次重申，針對非同住者的室內非必要社交聚會「仍然禁止」，包含打麻將、玩撲克牌、橋牌、桌遊、泡茶、室內聚會。出門仍要求全程戴上口罩。陳其邁強調，解封原則是「積極管理、有效開放」，高雄會採加嚴處理，循序漸進來處理。

▲高雄從三級要將到二級整個規畫，解封原則是「積極管理、有效開放」，高雄會採加嚴處理。(圖／高市府提供)
▲高雄從三級要將到二級整個規畫，解封原則是「積極管理、有效開放」，高雄會採加嚴處理。(圖／高市府提供)
陳其邁表示，從三級要將到二級整個規畫有更完整配套，解封原則是「積極管理、有效開放」，高雄會採加嚴處理，循序漸進來處理。簡單說希望能強化預防能力，特定供作場域與活動要有更積極監測，像是幼兒園、健身房等，風險等級高，雖然昨天高雄有個案雖打完疫苗出現確診，未來會要求不分有無施打過疫苗，首次回到職場就要快篩，之後就用疫苗來分流，若未打就疫持續快篩。

陳其邁認為，目前風險評估以雙北較高，有很多感染源未能釐清，要清零要花點時間，相較於雙北，高雄市社區傳播風險很低，儘管昨有零星個案因台北群聚感染，其足跡已經調查，沒有疫情風險升高的疑慮，高雄仍維持風險低、社區傳播極低，要維持經濟生活逐步開放，強化防疫措施，高市府會嚴格把關。規定是一回事，拜託民眾則要多配合。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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