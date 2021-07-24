疑發引退宣言！吳宗憲喊話爸媽「你們交代的我都做到了」

我是廣告 請繼續往下閱讀
憲哥開頭感嘆：「這歲月就這樣過去了！」並回憶演藝生涯，「3、40年前從台南一路到台北...兩手空空什麼都沒有！肚子夠餓，所以什麼都學會了...」接著提到年邁雙親，「我親愛的父母親，我在他們身上看到！什麼叫做『平凡中的偉大』！我都快奔6，母親90歲，還在對我說，在外面不要脾氣不好跟人家起衝突！」
看著窗外細雨，憲哥感觸襲來，「我們一起經過很多，我們也看著彼此的成長...我絕對不會讓任何曾經支持過我、愛護過我的觀眾失望！一次都不行！如果演藝事業是一場棒球賽而我是投手，我要的不只是勝利，我要的是～完全比賽！再撐一下下，就是九局下半了...」
憲哥感謝父母親，給他超越一般人更多更多的愛，「所以我把多出來的愛，通通讓我的弟弟妹妹們一起來分享...我的能耐、條件各方面都平平，上帝給了我比我應該要得到的，還要多10倍百倍，我會珍惜！」
文末，憲哥表示，希望疫情快過去，「我親愛的兄弟姐妹們，當你也感受到人生苦短，真的...讓良心開始運作！讓我們越來越好...因為有愛。」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。