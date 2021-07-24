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疑發引退宣言！吳宗憲喊話爸媽「你們交代的我都做到了」

▲吳宗憲疑似發布引退宣言。（圖／資料照）
▲吳宗憲疑似發布引退宣言。（圖／資料照）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-24 11:40:55｜2021-07-24 11:42:46

吳宗憲（憲哥）縱橫演藝圈近40年，屢屢傳出退休，近日盛傳最快1年內揮別最愛的舞台，他今（24日）上午突然在臉書貼出憲憲家族的合照，寫下：「不知不覺走到了這裡，我只想跟兩位老人家說：爸爸媽媽，你們交代的，我都做到了！」疑似發布引退宣言。

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▲▼憲哥40年演藝資歷輝煌。（圖／吳宗憲臉書、本人提供）
▲吳宗憲透露自己在路邊等著要去看牙齒。（圖／本人提供）
憲哥開頭感嘆：「這歲月就這樣過去了！」並回憶演藝生涯，「3、40年前從台南一路到台北...兩手空空什麼都沒有！肚子夠餓，所以什麼都學會了...」接著提到年邁雙親，「我親愛的父母親，我在他們身上看到！什麼叫做『平凡中的偉大』！我都快奔6，母親90歲，還在對我說，在外面不要脾氣不好跟人家起衝突！」

看著窗外細雨，憲哥感觸襲來，「我們一起經過很多，我們也看著彼此的成長...我絕對不會讓任何曾經支持過我、愛護過我的觀眾失望！一次都不行！如果演藝事業是一場棒球賽而我是投手，我要的不只是勝利，我要的是～完全比賽！再撐一下下，就是九局下半了...」

憲哥感謝父母親，給他超越一般人更多更多的愛，「所以我把多出來的愛，通通讓我的弟弟妹妹們一起來分享...我的能耐、條件各方面都平平，上帝給了我比我應該要得到的，還要多10倍百倍，我會珍惜！」

文末，憲哥表示，希望疫情快過去，「我親愛的兄弟姐妹們，當你也感受到人生苦短，真的...讓良心開始運作！讓我們越來越好...因為有愛。」（編輯：楊穎軒）

▲吳宗憲全文。（圖／吳宗憲臉書）
▲吳宗憲全文。（圖／吳宗憲臉書）
▲吳宗憲全文。（圖／吳宗憲臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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