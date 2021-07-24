高雄、台南開放餐廳內用　需有隔板、梅花座

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陳其邁表示，警戒降到二級，在整個規劃也必須有一些完整配套，簡單講高雄市這次的解封的原則是按照之前講的「積極管理，有效開放」來處裡，其中幾個地方，譬如餐廳、夜市，或者是婚宴，一些特定風險的場域、活動，高雄市採取加嚴處理的方式來辦理，依照「循序漸進、妥善規劃、強化預防、提升應變能力」這四個工作的一個面向，至於3級警戒時的非同住者的室內非必要社交聚會一律停止的規定仍繼續沿用，不要群聚打牌、泡茶。
高雄市衛生局副局長林盟喬指出，高雄市在餐廳方面依據中央規範有條件開放，但座位須採ㄇ字型隔板、桌與桌之間保持1.5公尺以上間距、西式自助餐也須專人夾菜，餐點則必須以個人套餐或盒餐方式、不共食。
至於市場夜市除了延續禁止試吃、邊走邊吃等規範，現在有條件開放內用，但仍鼓勵預約外帶及預約外送，且自治會或管委會需提送防疫計畫書經市府審核，進行整場管制；而防疫計畫書應包含「環境清潔消毒計畫、人流管制措施、飲食管制措施、從業人員健康管理、工作人員衛生防護、確定病例應變措施等內容」。
至於台南市，針對開放內用與否已在上午10點防疫會議後做出決定，台南市長黃偉哲說，基本上台南市開放餐廳、夜市還有婚宴的舉辦，採有條件式開放、積極管理方式，後續將視疫情狀況進行滾動式檢討，餐廳的內用基本上採取梅花座，而且要設隔板，7月27日後則會開始嚴格稽查，並開放餐廳來申請安心餐飲的標章，如果餐廳來申請，經過台南市政府審核、稽查通過的話，就會給店家一個安心餐飲標章和編號，市府一方面要兼顧生計、一方面要兼顧攤商生計、另一方面要兼顧防疫，希望能夠做的好。
台南市經發局長陳凱凌說，餐廳、小吃攤、市場、夜市等場域仍須落實實聯制、量體溫、酒精消毒等防疫作為，從業人員則須落實兩罩（口罩、面罩或眼罩），即時性食物需設置食物遮罩；開放內用之用餐區須採梅花座且設置隔板，桌與桌間距需有1.5公尺距離，同時禁止併桌，至於餐點以個人套餐或盒餐方式提供，不共食，如以桌菜呈現，則應由服務人員分菜後再上菜。
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