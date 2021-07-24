高雄、台南開放餐廳內用　需有隔板、梅花座

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳其邁表示，高雄市這次的解封的原則是按照「積極管理，有效開放」來處裡。（圖／高雄市政府提供）

× ▲陳其邁表示，高雄市這次的解封的原則是按照「積極管理，有效開放」來處裡。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市因應3級警戒降2級，提出相關因應作為。（圖／高雄市政府提供）

× ▲高雄市因應3級警戒降2級，提出相關因應作為。（圖／高雄市政府提供）

▲至於3級警戒時，高雄市非同住者的室內非必要社交聚會一律停止的規定，降級後仍沿用。（圖／高雄市政府提供）

× ▲至於3級警戒時，高雄市非同住者的室內非必要社交聚會一律停止的規定，降級後仍沿用。（圖／高雄市政府提供）

▲台南市長黃偉哲有條件開放餐廳內用。（圖／台南市政府提供）

× ▲台南市長黃偉哲有條件開放餐廳內用。（圖／台南市政府提供）

台南市經發局長陳凱凌說，餐廳、小吃攤、市場、夜市等場域仍須落實實聯制、量體溫、酒精消毒等防疫作為，從業人員則須落實兩罩（口罩、面罩或眼罩），即時性食物需設置食物遮罩；開放內用之用餐區須採梅花座且設置隔板，桌與桌間距需有1.5公尺距離，同時禁止併桌，至於餐點以個人套餐或盒餐方式提供，不共食，如以桌菜呈現，則應由服務人員分菜後再上菜。



