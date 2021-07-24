中颱烟花海警解除！西南風接力襲　中南部今晚起防大雨

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氣象局表示，中颱烟花今日上午11時的中心位置在北緯26.8度，東經124.5度，即在台北的東北方約360公里的海面上，以每小時15公里速度，向北北西轉西北進行。氣象預報員謝佩芸指出，隨著暴風圈逐漸脫離台灣北部海面，持續向北北西轉西北移動，對台灣北部海面及東北部海面威脅已解除，因此，氣象局已在在上午11時30分解除海上颱風警報，預計烟花颱風未來持續朝北北西轉西北方向前進，明日下半天後進入中國華中地區一帶。
而過去幾天在颱風外圍環流影響下，北部地區出現相當明顯的降雨，尤其在北部山區受颱風風場及地形舉升作用，降雨特別明顯，在過去24小時累積雨量來看，在新竹、桃園及新北山區累計雨量都已達到大豪雨等級，氣象局統計7月21日零點至今累計雨量，最大降雨發生在新竹山區，達714.5毫米，北部其他縣市的山區雨量最大也有來到500、600毫米左右。
謝佩芸說，由於整個颱風外圍環流仍持續影響中。預估在未來2、3小時北台灣地區及南投山區還是會有比明顯降雨，但隨著颱風北上，北台灣降雨今日中午過後會逐漸趨緩下來，到了今晚之後後，隨著颱風遠離，台灣附近風場轉西南風，在南部中部地區從今日晚上要留意降雨機率就會逐漸提高。
目前太平洋地區有2個颱風，除烟花之外，還有一個是在昨晚生成的輕颱尼伯特，預估未來路徑朝日本東部移動，因此對台灣沒有影響。不過，由於烟花颱風跟台灣所在範屬於大低壓區位置，預計颱風北上之後大低壓區也會往北抬，台灣未來幾天吹西南風，雖然目前風力及水氣量還沒達到西南氣流等級，但後續形態是還有變化空間，是否會增強到西南氣流還要持續觀察，謝佩芸也提醒中南部朋友明起未來一周都是較不穩定形態也可能出現局部大雨。
氣象局今日上午11時10分仍對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣及宜蘭縣等10縣市發布豪雨特報。氣象局表示受到颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區已有大豪雨發生，台中市山區、台北市、新北市、宜蘭縣已有豪雨發生，今日台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、宜蘭縣山區易有局部大雨或豪雨發生的機率，苗栗以北、宜蘭地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，連日降雨山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。