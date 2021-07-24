陳其邁宣布高雄「二級警戒指引」大型集會須提報防疫計畫

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林盟喬指出，魚市場工作人員會提供額外酒精消毒，同時會採取人流容量控制，環境清消會每日進行。休閒娛樂部分開放娛樂漁業漁船出海觀光，但要落實實名制，公園綠地及涼亭會開放，兒童遊戲場則因每次使用清消不容易，暫時維持不開放。
至於，教育學習類圖書館會開放，但館場內自修室、幼兒區及電腦區等封閉，採預約分流入館，座位間隔保持1.5公尺。餐廳可以內用但要保持社交距離。
美術館、駁二等室內展場也將開放，至德堂、至善廳等表演場館有開放，可入內觀賞表演，所有演員及演出者都要提供三日內快篩證明，方可表演。
林盟喬也強調，幼兒與長者的照顧，依據中央指引有條件開放，所有工作人要打完疫苗，或者有快篩陰性證明，每七天要快篩，早療中心開放，但口語訓練暫緩實施，輔具中心開放。
至於，風景區部分與其他戶外場所類似，室內運動場館開放，但游泳池不開放，健身房多為室內，不提供可攜式器具、三溫暖等不開放，非高雄市會員不能進入，跑步機高耗氧量設施要降速。
教育場域戶外場域如籃球場等開放，室內場館如演藝廳、閱覽室適度開放；高中以下戶外場域限時段開放。補習班、課後照顧中心依照中央規範有條件開放，地下室、不通風處不能當教室，所有工作人員要快篩。
林盟喬也提醒民眾，雖然市場及夜市有條件開放內用，仍鼓勵民眾預約外帶，自治會要提防疫計畫書送審後來做防疫管制，做好清消、人員等管制；市場與攤位要實聯制，吧檯禁食，座位要有ㄇ字型隔板、不共食，座位間隔1.5公尺，西餐、自助型要改為工作人員分食送到座位，所有餐點都以個人為主。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。