COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

懶人包／正宮VS小三大亂鬥　這些藝人在演八點檔？

▲愷樂醜聞爆發後淡出演藝圈。（圖／資料照）
▲愷樂醜聞爆發後淡出演藝圈。（圖／資料照）

文／懶人包

2021-07-24 12:51:11

近日爆出蕭大陸與民視節目工作人員曖昧情，正宮侯怡君嚥不下這口氣，殺到現場與小三理論，鬧得沸沸揚揚。本篇整理演藝圈8篇正宮、小三大亂鬥，「上流社會」劇情現實真實上演！

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯怡君VS工作人員

與大22歲的蕭大陸情纏20年，彼此身邊也曾換過對象，3年前兩人攜手步入婚姻，侯怡君今年曾在臉書貼文表示希望明年可以過母親節，想要成媽媽的幸福感不言而喻，如今爆出蕭大陸與民視節目工作人員爆出曖昧情，侯怡君也在臉書上大罵對方，更直接殺到民視現場找對方理論，驚動電視台長官，後該名工作人員也已調離該節目組。侯怡君7月21日在臉書表示謝謝大家關心，日後會好好的說明一切。

▲小三事件後，侯怡君（右）貼出與蕭大陸合照，寫下心情。（圖／民視提供）
▲小三事件後，侯怡君（右）貼出與蕭大陸合照，透露已經放下。（圖／民視提供）
鄭家純（雞排妹）VS A女

日前被週刊拍到與保時捷男牽手赴飯店，爆出保時捷男已有未婚妻A女，不料不到一天劇情急轉直下，晚間A女發聲致歉鄭家純，強調自己不是保時捷男的未婚妻，在感情上和鄭家純都是受害者。而保時捷男發聲明表示，多年來自己的交友方式都是開放式關係，也坦承欣賞鄭家純，心靈上把她當作女友，抱歉因不實爆料讓鄭家純衰當小三。

▲鄭家純認為不該自己承受被劈腿的痛苦。（圖／我愛小明星大跟班YouTube）
▲鄭家純曾使出狠招，對付劈腿男。（圖／我愛小明星大跟班YouTube）
珉娥

南韓女團AOA前成員珉娥日前無預警在IG上大方認愛後，被指控是介入別人感情，而她與男友也在第一時間極力撇清指控。不料，7/4珉娥在IG上發文承認男友劈腿且宣布與男友分手，並向正宮道歉。

▲珉娥曾嚴重憂鬱。（圖／珉娥
▲珉娥曾嚴重憂鬱。（圖／珉娥 IG）
荳荳VS采子

因《全明星運動會》節目牽線的何孟遠、采子，IG上你一言我一語互丟曖昧梗的兩人，不尋常關係爆出後兩人的道歉、後曝光采子媽媽與何孟遠的通電內容令人費解！最終何孟遠正牌女友荳荳出面控訴，雙雙戳破兩人的謊言。

不料以為落幕的三角關係，被邱鋒澤公司合夥人的張暐弘發文，這才爆出小三正宮外，還有采子硬是給經紀人兼男友邱鋒澤戴上一頂綠帽。

所幸原音兄弟與采子解約，邱鋒澤也正式復工。另一方面，荳荳振作回螢光幕前。

▲采子（後）曾經在IG貼出和荳荳（左）的工作合照，私底下也曾是朋友。（圖／翻攝采子IG）
▲采子（後）曾經在IG貼出和荳荳（左）的工作合照，私底下也曾是朋友。（圖／采子IG）
周揚青VS簡愷樂

看似開啟羅志祥人生新的一頁的周揚青，不僅後台硬，更是事業女強人，分手也是沒在客氣的！除了讓處在演藝事業最高峰的羅志祥重摔谷底，更扯出羅志祥跟旗下藝人愷樂長期不正常關係，而愷樂也在IG發文向周揚青道歉。目前羅志祥與愷樂已消失在螢光幕前，羅志祥積極復出，而愷樂傳出已與圈外男友結婚，截至目前為止未獲本人證實。

▲周揚青（左圖）揭發羅志祥和愷樂（右圖）地下情。（圖／周揚青、愷樂IG）
▲周揚青（左圖）揭發羅志祥和愷樂（右圖）地下情。（圖／周揚青、愷樂IG）
Grace VS謝忻

曾與阿翔陳秉立發生不倫戀的謝忻，在事件爆發後，為挽救男方演藝事業，不惜退出演藝圈。想當初正宮Grace視謝忻為閨蜜，豈料老公真的「歸me」。但阿翔後來獲得老婆的原諒，Grace po出「為你撐傘」一文，也時常在社群平台分享夫妻恩愛日常，助阿翔扭轉渣男形象。目前阿翔、謝忻皆已回到螢光幕前，對於過去所發生的事件，也能自娛娛人。

▲Grace（左）和謝忻曾是好友。（圖／Grace臉書）
▲Grace（左）和謝忻曾是好友。（圖／Grace臉書）
梁敏婷VS王瞳

馬俊麟在2019年時爆出與同劇的王瞳「沒控制好感情」雙雙出軌，讓正宮梁敏婷暴告「侵害配偶權」並求償，而王瞳帶著媽媽、阿姨「侵門踏戶」的影片更是讓不倫事件繼續延燒。不倫戀曝光後，王瞳停工近一年，與前男友艾成復合並登記結婚。反觀馬俊麟的工作幾乎停擺，而梁敏婷愛子愛家的好形象吸引不少業配上門，近期還轉型成通告藝人。

▲王瞳（左圖）被梁敏婷控告侵犯配偶權，形象大傷。（圖／資料照、IG）
▲王瞳（左圖）被梁敏婷控告侵犯配偶權，形象大傷。（圖／資料照、梁敏婷IG）
小禎VS田欣

小禎（胡盈禎）與李進良結婚12年並育有Emma一女，看似嫁入豪門，但也不是幸福快樂、人人稱羨的happy ending，因李進良長期偷吃，使得婚姻風風雨雨不斷，即使小禎選擇相信，但兩人感情也早已回不去了！分居6年後，兩人離婚，對於小三「田欣」，小禎坦言過去憎恨過對方，但現在已經放下，「她也跟了他（李進良）這麼多年，恨都放下了，當然會祝福。」語畢直言李進良和田欣才是最適合的一對。

▲▼小禎至今沒復胖，瘦身與維持身材的毅力驚人。（圖／胡小禎臉書）
▲小禎恢單後散發自信美。（圖／胡小禎臉書）


懶人包網址 https://onepage.nownews.com/
演哪齣？比電視劇還精彩！盤點正宮V.S小三大亂鬥的8組藝人 https://onepage.nownews.com/News/Politics/the-other-woman/
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
13.92%86.08%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
34.94%65.06%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
16.67%83.33%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
83.87%16.13%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.72%23.28%
2021-07-21-2021-07-24
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
即時
推薦閱讀