懶人包／正宮VS小三大亂鬥　這些藝人在演八點檔？

我是廣告 請繼續往下閱讀
與大22歲的蕭大陸情纏20年，彼此身邊也曾換過對象，3年前兩人攜手步入婚姻，侯怡君今年曾在臉書貼文表示希望明年可以過母親節，想要成媽媽的幸福感不言而喻，如今爆出蕭大陸與民視節目工作人員爆出曖昧情，侯怡君也在臉書上大罵對方，更直接殺到民視現場找對方理論，驚動電視台長官，後該名工作人員也已調離該節目組。侯怡君7月21日在臉書表示謝謝大家關心，日後會好好的說明一切。
鄭家純（雞排妹）VS A女
日前被週刊拍到與保時捷男牽手赴飯店，爆出保時捷男已有未婚妻A女，不料不到一天劇情急轉直下，晚間A女發聲致歉鄭家純，強調自己不是保時捷男的未婚妻，在感情上和鄭家純都是受害者。而保時捷男發聲明表示，多年來自己的交友方式都是開放式關係，也坦承欣賞鄭家純，心靈上把她當作女友，抱歉因不實爆料讓鄭家純衰當小三。
珉娥
南韓女團AOA前成員珉娥日前無預警在IG上大方認愛後，被指控是介入別人感情，而她與男友也在第一時間極力撇清指控。不料，7/4珉娥在IG上發文承認男友劈腿且宣布與男友分手，並向正宮道歉。
荳荳VS采子
因《全明星運動會》節目牽線的何孟遠、采子，IG上你一言我一語互丟曖昧梗的兩人，不尋常關係爆出後兩人的道歉、後曝光采子媽媽與何孟遠的通電內容令人費解！最終何孟遠正牌女友荳荳出面控訴，雙雙戳破兩人的謊言。
不料以為落幕的三角關係，被邱鋒澤公司合夥人的張暐弘發文，這才爆出小三正宮外，還有采子硬是給經紀人兼男友邱鋒澤戴上一頂綠帽。
所幸原音兄弟與采子解約，邱鋒澤也正式復工。另一方面，荳荳振作回螢光幕前。
周揚青VS簡愷樂
看似開啟羅志祥人生新的一頁的周揚青，不僅後台硬，更是事業女強人，分手也是沒在客氣的！除了讓處在演藝事業最高峰的羅志祥重摔谷底，更扯出羅志祥跟旗下藝人愷樂長期不正常關係，而愷樂也在IG發文向周揚青道歉。目前羅志祥與愷樂已消失在螢光幕前，羅志祥積極復出，而愷樂傳出已與圈外男友結婚，截至目前為止未獲本人證實。
Grace VS謝忻
曾與阿翔陳秉立發生不倫戀的謝忻，在事件爆發後，為挽救男方演藝事業，不惜退出演藝圈。想當初正宮Grace視謝忻為閨蜜，豈料老公真的「歸me」。但阿翔後來獲得老婆的原諒，Grace po出「為你撐傘」一文，也時常在社群平台分享夫妻恩愛日常，助阿翔扭轉渣男形象。目前阿翔、謝忻皆已回到螢光幕前，對於過去所發生的事件，也能自娛娛人。
梁敏婷VS王瞳
馬俊麟在2019年時爆出與同劇的王瞳「沒控制好感情」雙雙出軌，讓正宮梁敏婷暴告「侵害配偶權」並求償，而王瞳帶著媽媽、阿姨「侵門踏戶」的影片更是讓不倫事件繼續延燒。不倫戀曝光後，王瞳停工近一年，與前男友艾成復合並登記結婚。反觀馬俊麟的工作幾乎停擺，而梁敏婷愛子愛家的好形象吸引不少業配上門，近期還轉型成通告藝人。
小禎VS田欣
小禎（胡盈禎）與李進良結婚12年並育有Emma一女，看似嫁入豪門，但也不是幸福快樂、人人稱羨的happy ending，因李進良長期偷吃，使得婚姻風風雨雨不斷，即使小禎選擇相信，但兩人感情也早已回不去了！分居6年後，兩人離婚，對於小三「田欣」，小禎坦言過去憎恨過對方，但現在已經放下，「她也跟了他（李進良）這麼多年，恨都放下了，當然會祝福。」語畢直言李進良和田欣才是最適合的一對。
懶人包網址 https://onepage.nownews.com/
演哪齣？比電視劇還精彩！盤點正宮V.S小三大亂鬥的8組藝人 https://onepage.nownews.com/News/Politics/the-other-woman/