中國伸手太平洋網路業務　西方國家將擴大反制

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ABC指出，澳洲政府自從2017年禁止中國華為參與澳洲5G和「國家寬頻網」（NBN）業務，隨即展開反制中資伸手太平洋島國網路業務的行動。
普賴克舉例指出，澳洲政府於2017年11月宣布，資助興建連接澳洲雪梨、巴布亞紐幾內亞（Papua NewGuinea，巴紐）和索羅門群島（Solomon Islands）的「珊瑚海電纜系統」（Coral Sea Cable System），目的就是要索羅門群島政府撤銷原本與「華為海洋」（Huawei Marine）所達成的基建工程合約。
據中國華為的公司網站指出，子公司「華為海洋」於2017年7月與索羅門群島政府持有的「索羅門海底電纜公司」（SISCC）簽訂合約，由「華為海洋」（Huawei Marine）鋪設長達4000公里海底通訊電纜，連接澳洲雪梨與索羅門群島多個城市。
澳洲廣播公司（ABC）今天報導提到，按照2017年索羅門群島原本與「華為海洋」簽訂的合約，意味著中國的網路硬體將會連接到澳洲國內的核心網路基建設施。對此，普賴克指出：「在澳洲看來，這是一條不能逾越的紅線；因此我們（澳洲）趕緊提出一套更好的方案，資助鋪設有關電纜，供澳洲的伙伴選擇採用。」
普賴克解釋，過去太平洋島國的網路基建計畫，是由世界銀行（World Bank）和亞洲開發銀行（AsiaDevelopment Bank）推動的；但由於世銀和亞銀採用公開及價低者得標方式，中資遂有機可乘。
普賴克分析，隨著意識到中資伸手太平洋網路基建所衍生的國家安全風險，於是澳洲政府決定介入；澳洲政府要向太平洋島國提供其他選擇，以免當地獨厚中資，進而有利中國的戰略布局。
ABC又指出，近日媒體揭露澳洲政府資助私人企業競購Digicel的消息，則是澳洲以及西方民主陣營反制中國伸手太平洋網路業務的另一例子。
「澳洲金融評論報」（The Australian FinancialReview）自16日起連續多天追縱報導，指澳洲政府已向當地電訊業龍頭Telstra招手，勸說該公司接受澳洲政府資助競購Digicel，以免Digicel落入中資手中。
「澳洲金融評論報」提到，澳洲政府試圖阻止中國央企「中國移動」收購Digicel，以免Digicel於多個太平洋島國和加勒比海國家的網絡設施受到中國掌控。
「澳洲金融評論報」亦指澳洲相關安全機構擔心，Digicel在太平洋島國的業務，可能會被利用做為監控鄰近國家、監視出訪當地的澳洲政府部長，或成為散播支持當地親中政客的政治宣傳，以及成為中國賄賂當地政治人物並且干預當地政治的白手套。
「澳洲金融評論報」21日報導提到，澳洲政府資助私人企業競購Digicel計畫，涉及金額高達澳幣20億元（約新台幣410億元）；而且，美國政府已針對Digicel出售案進行評估，並且為此與澳洲政府持續對話。
ABC今天報導提到，「華為海洋」現已改名為「華海通訊」（HMN Technologies）公司；該公司近期競投一項由世銀主導，連接諾魯、吉里巴斯和密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia），並且通往美國關島的海底電纜工程計畫。不過，隨著美國警告指中國企業參與將造成安全威脅，因此世銀已中止該計畫的招標程序。
ABC還提到，普賴克認為需要注意的是，由於中資在多個太平洋島國上，早已針對多個經濟領域進行部署，各個太平洋島國政界也深受中資的影響；因此，澳洲以及西方民主國家要反制中國伸手太平洋網路業務，將會面對更多挑戰。（編輯：陳惠珍）1100724