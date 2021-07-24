防疫降級！高市圖開放預約入館借書　藝文場館預約看展

繼微解封之後，中央疫情指揮中心宣布7月27日至8月9日調降至二級警戒，高雄市藝文場館依循市府「積極管理，有效開放，以緩坡方式逐步鬆綁」的原則，自27日起調整人流管制措施。文化局長王文翠說，市立圖書館將開放民眾預約入館借書，美術館等藝文場館也採取預約看展機制。





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▲高雄市立圖書館歡迎民眾預約分流入館借書。（圖／高市府文化局提供）

× ▲高雄市立圖書館歡迎民眾預約分流入館借書。（圖／高市府文化局提供）

高美館「奈良美智特展」民眾參觀展覽必須提前預約，一天分8場次，每場次限時1小時參觀；而一般展覽每場次為2小時，兒童美術館則是1.5小時，未完成預約則無法入場。





王文翠表示，二級警戒期間，圖書館開放線上預約入館，高美館、駁二、文化中心、史博館等室內展覽空間以「每人1.5公尺社交距離」計算容留人數上限；至德堂、至善廳、大東演藝廳等表演場館，在「固定席位安排間隔座、梅花座」、「第一排觀眾與舞台前緣距離３公尺以上」的前提下，開放觀眾入場觀賞表演。





▲高雄市立美術館等場域設定容留人數，開放民眾預約入園參觀。（圖／高市府文化局提供）

× ▲高雄市立美術館等場域設定容留人數，開放民眾預約入園參觀。（圖／高市府文化局提供）

高雄市立歷史博物館、皮影戲館、哈瑪星台灣鐵道館、左營孔子廟等5個場館採預約入館，分時分流開放民眾參觀；舊打狗驛故事館、見城館、柯旗化故居等4個場館則開放民眾現場排隊入館；打狗英國領事館官邸、武德殿、鳳儀書院、鳳梨工場、逍遙園、旗山車站等11個文化資產場館，依場館規模分別採取線上預約、電話預約或現場登記入場等機制。





王文翠強調，各館展場之互動觸控裝置及AR、VR等穿戴載具設施暫停使用，哈瑪星駁二線小火車因防疫安全考量也暫不開放。有關各館入場規定，敬請留意文化局及各場館官網及臉書最新公告。



