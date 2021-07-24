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防疫降級！高市圖開放預約入館借書　藝文場館預約看展

▲表演廳觀眾入場採間隔座、梅花座，第一排與舞台前緣須有3公尺以上距離。（圖／高市府文化局提供）
▲表演廳觀眾入場採間隔座、梅花座，第一排與舞台前緣須有3公尺以上距離。（圖／高市府文化局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-07-24 14:12:02

繼微解封之後，中央疫情指揮中心宣布7月27日至8月9日調降至二級警戒，高雄市藝文場館依循市府「積極管理，有效開放，以緩坡方式逐步鬆綁」的原則，自27日起調整人流管制措施。文化局長王文翠說，市立圖書館將開放民眾預約入館借書，美術館等藝文場館也採取預約看展機制。

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▲高雄市立圖書館歡迎民眾預約分流入館借書。（圖／高市府文化局提供）
▲高雄市立圖書館歡迎民眾預約分流入館借書。（圖／高市府文化局提供）
高雄市立圖書館總館及各分館自27日起開放「線上預約」入館，每人停留時間為1小時，館內座位間隔⼀律保持1.5公尺以上，可使用書庫區，但⾃修室、幼兒使⽤空間、電腦區、視聽區等空間暫不開放。市圖呼籲民眾，優先使用自助借書機與還書箱，減少接觸。

高美館「奈良美智特展」民眾參觀展覽必須提前預約，一天分8場次，每場次限時1小時參觀；而一般展覽每場次為2小時，兒童美術館則是1.5小時，未完成預約則無法入場。

王文翠表示，二級警戒期間，圖書館開放線上預約入館，高美館、駁二、文化中心、史博館等室內展覽空間以「每人1.5公尺社交距離」計算容留人數上限；至德堂、至善廳、大東演藝廳等表演場館，在「固定席位安排間隔座、梅花座」、「第一排觀眾與舞台前緣距離３公尺以上」的前提下，開放觀眾入場觀賞表演。

▲高雄市立美術館等場域設定容留人數，開放民眾預約入園參觀。（圖／高市府文化局提供）
▲高雄市立美術館等場域設定容留人數，開放民眾預約入園參觀。（圖／高市府文化局提供）
演藝團隊與在高市拍攝場勘的影視劇組，則依照中央指引，演職員均要提供3⽇內快篩陰性證明且拍攝期間實施每7天定期快篩檢測，已實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14⽇的表演者，於演出及錄⾳期間得不配戴⼝罩。

高雄市立歷史博物館、皮影戲館、哈瑪星台灣鐵道館、左營孔子廟等5個場館採預約入館，分時分流開放民眾參觀；舊打狗驛故事館、見城館、柯旗化故居等4個場館則開放民眾現場排隊入館；打狗英國領事館官邸、武德殿、鳳儀書院、鳳梨工場、逍遙園、旗山車站等11個文化資產場館，依場館規模分別採取線上預約、電話預約或現場登記入場等機制。

王文翠強調，各館展場之互動觸控裝置及AR、VR等穿戴載具設施暫停使用，哈瑪星駁二線小火車因防疫安全考量也暫不開放。有關各館入場規定，敬請留意文化局及各場館官網及臉書最新公告。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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