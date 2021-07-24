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民俗調理業遵照防疫管理指引　可逐步恢復營運

▲中央流行疫情指揮中心表示，民俗調理業遵照防疫管理指引，即可逐步恢復營運。（示意圖／ingimage）
▲中央流行疫情指揮中心表示，民俗調理業遵照防疫管理指引，即可逐步恢復營運。（示意圖／ingimage）

記者顏真真/台北報導

2021-07-24 14:35:37｜2021-07-24 14:38:21

中央流行疫情指揮中心宣布自7月27日起疫情警戒等級降為二級，為兼顧民俗調理業業者生計及消費者安全，衛福部訂定「民俗調理業因應COVID-19防疫管理指引」，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（24）日表示，業者在防疫準備工作完善前提下，遵照指引即可恢復營運。

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▲指揮中心公布民俗調理業遵照防疫管理指引。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布民俗調理業遵照防疫管理指引。（圖／指揮中心提供）
至於防疫管理指引中針對疫情二級警戒期間的管理重點，羅一鈞說明具有民俗調理業技術士證及民俗調理產業人才法規教育訓練合格證明書者，懸掛於營業場所，供消費者查詢；未具者，尚不限制其營運。

在營業場所人員管理部分，有關工作人員健康管理包括工作人員造冊、訂定分流上班機制，並指派專責人員落實工作人員每日量體溫及健康狀況監測；行政人員應全程配戴口罩，操作人員於服務期間應全程配戴口罩、面罩及手套等個人防護裝備，服務後應更換手套，穿戴前及脫除後應確實落實手部清潔。

此外，工作人員用餐環境應通風，人員應維持1.5公尺以上距離；若同桌用餐應採梅花座或使用隔板。工作人員若有疑似COVID-19症狀、類流感症狀或最近14日曾接觸或疑似接觸確診者，應主動向專責人員報告，並儘速就醫。

在消費者服務管理部分，包括實施簡訊或紙本實聯制；應詢問消費者及其陪同者的TOCC，若有COVID-19感染風險、上呼吸道症狀或發燒者，禁止進入；營業場所除必要水分補充外，禁止飲食；服務應採預約制，簡化或縮短操作服務流程，於提供下為消費者服務之間應至少間隔15分鐘；儘量使用行動支付或其他非直接與消費者接觸之收款方式。

▲▲指揮中心公布民俗調理業遵照防疫管理指引。（圖／指揮中心提供）
▲▲指揮中心公布民俗調理業遵照防疫管理指引。（圖／指揮中心提供）
有關營業場所環境管理，營業場所應保持空氣流通，並訂定環境清潔消毒計畫，每日應至少進行2次環境清潔消毒；禁止提供個人密閉包廂室服務，每張躺床及座位應至少間隔2公尺，躺床及座位應放置隔板、屏風或布簾等阻隔物，操作結束後阻隔物應消毒；視顧客使用情形提升廁所清消頻率；加強水龍頭開關、馬桶沖水開關及洗手乳壓取開關等的清潔消毒。

若發現新冠肺炎疑似病例或確診病例之應變措施，羅一釣表示發現疑似病例，應於24小時內通報地方主管機關，並應將相關人員進行造冊，並就已知資訊與其聯繫，請其配合疫調。

民俗調理場所經衛生主管機關公布為有確診者的足跡所涉及的高風險區域的處置，應先暫停營業，進行場所環境清潔消毒，配合衛生主管機關指示辦理。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

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你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
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2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

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16.67%83.33%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

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不必然，欣賞才華作品就好
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2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
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76.72%23.28%
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