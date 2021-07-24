奧運／3盤惜敗！麟洋配小組賽首戰輸球　晉級出現危機

在年初泰國賽取得3連冠的我國黃金男雙李洋/王齊麟，今(24)日在東京奧運羽球小組賽出賽，面對印度組合Chirag Shetty/Satwiksairaj Rankireddy陷入苦戰，在激戰3盤後以16:21、21:16、25:27敗下陣來，小組賽首戰吞敗，晉級之路出現巨大危機。

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李洋/王齊麟本屆奧運被分在A組，要面對世界第一組合印尼「小黃人」Marcus Fernaldi Gideon/Kevin sanjaya Sukamuljo，要晉級必須面對相當大的考驗。

此役面對Shetty/ Rankireddy，誰贏下這場比賽就很有機會取得晉級門票，雙方風格相當接近，開賽印度雙將發球狀態不錯，在技術暫停前以11:7領先；之後麟洋配在中前場的拚球狀態還是不好，讓對手以21:16先下一城。

次局戰況相當膠著，不過王齊麟幾次漂亮的發揮帶動組合，麟洋配連拿7分拉開比數。雖然印度組合相當頑強，不過王齊麟最終還是用一記前場重扣、以21:16扳回一局。

決勝局，雙方在比數上互相拉鋸，分差始終沒有超過2分，麟洋配在技術暫停時以11:10領先；接著雙方戰成19:19，王齊麟/李洋化解了對方5個賽點，只可惜自己也錯失1次機會，最終以25:27輸掉。

這場比賽賽前被認為是晉級關鍵一戰，在落敗後麟洋配接下來在小組賽必須兩戰全勝才有機會能晉級。