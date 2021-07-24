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名家論壇》李兆立／「台湾です」響徹東奧，正名刻不容緩

▲東京奧運開幕式，台灣隊進場時，NHK電視台主播和久田麻由子在介紹進場，直接說出「台湾です」。（圖／NHK)
▲東京奧運開幕式，台灣隊進場時，NHK電視台主播和久田麻由子在介紹進場，直接說出「台湾です」。（圖／NHK)

文/李兆立

2021-07-24 15:00:24｜2021-07-24 15:00:33

東京奧運在艱難的全球疫情下，順利完成了開幕式，包括各洲代表合唱約翰・藍儂名曲《Imagine》來象徵團結與和平，和最後的聖火傳遞儀式所彰顯的災後重生及性別平等，都激勵與感動了許多人。

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其中最讓台灣人振奮的，莫過當大會唱名到「Chinese Taipei」代表隊入場時，日本NHK主播和久田麻由子立刻說出「台湾です（是台灣）」。而那個瞬間，引起了日本與台灣網友的大量共鳴。

無獨有偶，韓國電視台MBC在轉播時也以「台灣選手進場」來稱呼，畫面上更是將「中華台北」換成了「台灣」，並以「半導體與觀光業發達」介紹；美國NBC電視台則是在中國代表隊進場時，在螢幕上秀出「不包含台灣」的中國地圖，因此遭到中國駐紐約總領事館的強烈抗議。

是的，這些知名的國外媒體，都在這個全球矚目的國際場合為台灣「正名」，讓更多人知道這支被名為「Chinese Taipei」的奧運代表隊，其實該以「台灣」來稱呼，並且是與「中國」互不隸屬、各自獨立的兩支隊伍。

既然國際開始幫台灣正名，台灣網友也為此一片叫好並各種致謝，那麼，2018年被否決的「東奧正名」，能抓住這個契機重燃希望嗎？

答案是，我們得先跨越三大障礙。

第一個障礙來自台灣社會本身。在「台湾です」大量好評洗版的同時，我們依舊可以看到部分台灣媒體堅持以「中華台北」或「中華隊」來稱呼自己，也得到許多觀眾以「中華隊加油」來附和。

甚至，此刻正在盛讚國外媒體為台灣正名的朋友，也有許多在2018年未對「東奧正名」投下贊成票，甚至曾公開反對。

換句話說，即便排除國家認同的差異，許多人仍因「現實因素」而對台灣代表隊的正名有疑慮。他們相信，正名可能會造成台灣健兒無法參賽，因此既然我們目前能參賽，而參賽隊伍叫Chinese Taipei，那就這樣吧。

於是一種奇怪的矛盾就形成了。我們一邊為了別人努力幫台灣正名而歡呼，一邊卻安於不做努力的自己，哪怕只是用公投形成對國際社會發聲，我們也會以各種「風險」來阻止自己。然後，繼續為願意為台灣承擔風險的各國在場邊叫好。

這就要講到第二個障礙「中華奧會」。在奧會的大力宣傳下，許多人確實對於「國際社會不接受」、「更名就是風險」、「現狀就是最佳」等論調深信不疑。

這樣的看法當然也不能算全錯，畢竟台灣在國際奧會（IOC）的會籍依舊是Chinese Taipei，而代表我國的奧會也依舊名為「中華奧會（Chinese Taipei Olympic Committee）」。問題是，中華奧會並沒有把故事說完。

事實是，中華奧會也是從「中國奧會（China Olympic Committee）」更名而來，而所謂國際社會的接受與否，說穿了就是「中國是否強力反對」加上「國際社會是否屈從」。問題是，中國哪次不反對了？而如今國際社會風向開始改變，台灣真的沒有任何機會嗎？

有關心這幾年體改浪潮的朋友都知道，中華奧會是各種現狀的堅決擁護者，即便這幾年選手待遇的風波不斷，中華奧會依然故我，甚至在這次東奧再度上演「經濟艙之亂」，顯然需要更大的力量，來克服來自中華奧會從台灣內部的杯葛。

是的，第三個障礙，就是政府。中華奧會是如何封閉不透明、如何把持出賽權來威逼選手與如何抗拒正名，早就是2016年來體育改革的討論重點。問題是，這幾年下來，政府改變了什麼？

有人說，中華奧會作為民間團體，總統和政府根本管不著，但這種狀況早已在2017年《國民體育法》的大翻修後有了改變。教育部體育署不僅能「依法補助」中華奧會和其它單項協會，也能「依法監督考核」這些補助委辦情形，並「依法要求改正」。

然而，從這幾年單項協會的各種亂象不斷來看，政府依舊是「補助多，監督少」。換句話說，法是修了，但政府機關沒有好好執行。

甚至，2018年公投前夕，當中華奧會搬出「憂心影響參賽」的論調站出來大力反對東奧正名時，行政院還出面呼應了這樣的「憂心」。最後，東奧正名公投案果然不敵中華奧會與中國國民黨的積極反對，以及蔡政府的消極對待，遭到否決。

所以，這一回，蔡政府願意呼應我們為「台湾です」一片叫好的心意，轉而積極支持推動台灣代表隊正名了嗎？蔡總統和蘇院長目前尚未給出答案，但大家可以注意一件事，從總統、閣揆到教育部，都是以「東奧代表團」和「台灣選手」來相稱，一次都沒有使用過「台灣代表隊」。

當國際開始幫台灣正名，我們除了叫好，自己也該採取行動。而要凝聚正名行動的共識，就必須打破各種拒絕改變的論調，來化解台灣社會的矛盾。這樣重大的工程，絕對需要政府的積極參與，才能改變中華奧會，同時對國際發出正確訊號。

誠摯希望，不是由日本友人幫忙說「台湾です」，而是我們自己說「我們是台灣隊」的這一天，能盡快到來。

●作者：李兆立／政治工作者

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

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