托嬰中心居家保母收托防疫指引出爐 1人可照顧4名嬰幼兒
中央流行疫情指揮中心宣布自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，衛福部已研擬完成「托嬰中心因應COVID-19防疫管理指引」及「居家式托育服務（保母）因應COVID-19防疫作為建議注意事項」，衛福部社會及家庭署署長簡慧娟今（24）日出席指揮中心記者會表示， 各縣市政府於符合相關防疫管理指引下，可開放托嬰中心(含托育家園)及居家保母收托，包括送托嬰幼兒每日至少測量體溫2次，管制訪客人數。另應建立分艙分流照顧機制，建議服務降載，並採1名托育人員照顧4名嬰幼兒，以5人1組分層、分室或分區規劃，確保每1組服務過程可保持室內1.5公尺之社交距離；空間不足時，可用隔板等防護措施替代。
記者顏真真/台北報導
2021-07-24 15:07:19
簡慧娟表示，依據「托嬰中心因應COVID-19防疫管理指引」，托嬰中心恢復收托前，應依指引完成「托嬰中心因應COVID-19防疫管理查檢表」的事項，報地方政府備查；另應有80%以上工作人員完成疫苗第一劑接種，如接種未滿14天或未接種者，首次提供服務前，應自費提供3日內抗原快篩（含居家快篩試劑）或PCR檢驗陰性證明，並配合於疫情警戒第二級（含）以上期間，每週進行1次自費抗原快篩或PCR檢驗。 至於托嬰中心恢復收托後，應訂定工作人員健康監測計畫，並有異常追蹤處理機制，送托嬰幼兒每日至少測量體溫2次，管制訪客人數；另應建立分艙分流照顧機制，建議服務降載，並採1名托育人員照顧4名嬰幼兒，以5人1組分層、分室或分區規劃，確保每1組服務過程可保持室內1.5公尺之社交距離；空間不足時，可用隔板等防護措施替代。 托嬰中心如有發生疑似或確診病例，簡慧娟表示應通報社會局（處），並配合後續應變處置。出現確診病例時應至少停托3日，進行環境清消作業，且經地方社（衛）政主管機關同意後方可恢復服務；機構內1班有1人確診，該班停托14日；機構內2人以上確診，機構停托14日。 簡慧娟也強調居家保母依法每人至多收托4名兒童，群聚風險相較托嬰中心為低，為讓居家保母提供服務時強化防疫作為，已研擬完成「居家式托育服務(保母) 因應COVID-19防疫作為建議注意事項」，參考托嬰中心防疫指引內容，擬具適用於居家保母的自主防疫管理措施、環境衛生空間規劃、疑似及確診病例應變處置等注意事項，提供居家保母防疫參據。
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