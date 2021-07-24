烏日警偵查隊長開佛堂　要隊員捐錢？

台中市警察局傳出烏日警分局偵查隊長李振成藉家裡開設佛堂，經常邀約隊上同仁假日去吃平安齋、聽課。吃一吃聽一聽，就以「功德款」、「善書費」等名義要同仁捐獻錢財，甚至曾於上班時間也叫隊員駕駛公務車載回佛堂或其他「道親」的佛堂拜拜。有隊員不從即未獲考績，忿而向督察室檢舉，長官卻以「宗教自由」回覆；隊員轉向「靠北警察」吐心聲。督察室表示今已請駐區督察著手內部調查。
記者鄧力軍/台中報導
2021-07-24 15:48:18｜2021-07-24 15:56:33
該分局隊員於「靠北警察」爆料PO文，指其李姓隊長在家開設佛堂，兼任「講師」，常常邀約隊上同仁假日去吃平安齋、聽課，並以「功德款」、「善書費」等名義要同仁捐獻錢財，雖然會開立收據，但現場就會焚燒，說要送到他們的天堂「註冊」。久而久之，大家也都知道他的套路，於是能閃就閃。隊長還曾在上班期間假借辦公名義，叫隊上同仁駕駛公務車輛載他出去，結果是還是到他家佛堂，甚至是他的「道親」開的佛堂「拜拜」，並要求同仁拉親戚朋友一同前來「求道」；曾經有同事假託身上沒帶錢委婉推辭，隊長還當場要他向其他同事借錢來捐。
隊員透露，有定期跟隊長一起去「拜拜」的人，都可以有輕鬆業務辦，年底考績也有保證；反之，就把你的工作表現貼標籤，不給考績，甚至把你報調，搞得整個隊上人心惶惶。
隊員說曾經有同事看不慣，檢具事證向分局長和督察組反應，長官的反應是這是個人「宗教自由」不予置評，然後就沒有然後了。隊員質疑「一個國家警察機關中階幹部，這樣到底有沒有違反廉政倫理規範的問題？」，若沒有的話，「他就要去考官校開佛堂了...」。有臉友留言調侃「淦…案件不會都是觀落音來結案?」、「有拜有波比，拜了有烤雞」，但也有人表示要指控的話證據就要拿出來，收據燒了現場照片也沒有，根本就是生門。
警察局督察長邱文亮於今日已請駐區督察到該分局著手訪談調查，表示若內容屬屬，會依規定從嚴究辦絕不護短。