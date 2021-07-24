康雷接種疫苗曝副作用　帥兒健保卡竟遺失

李建軒（Austin）改名李東軒再出發，於昨（23）日再發行新歌《耍廢》，這首歌是疫情期間李東軒去好友GN家找靈感寫下。此外，李東軒對於身世很低調，但他其實是星二代，是康雷、張鴻的獨子，許久未露面的康雷，難得分享近來打疫苗的狀況。

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星二代李東軒是歌壇「神鵰俠侶」康雷和張鴻的獨子，兩老相當支持兒子的演藝事業。近期全台打疫苗潮，康雷於上周成功施打第一劑莫德納，幸好副作用不大，僅有疲倦、嗜睡、微微痠痛，經回家休息一天之後沒有大礙，張鴻則因年紀還未到，還在排隊當中。李東軒則是因為健保卡遺失，重新申請需要兩個禮拜，且線上登記疫苗接種意願和施打，都需要有效健保卡號，所以李東軒需要辦妥健保卡才能再進行申請流程。

▲▼李東軒推出新歌《耍廢》。（圖／邦寧傳播提供）

李東軒近一年半未發行新作品，沒想到在三級警戒中連發兩首新歌《怎麼就不愛了》和《耍廢》，他說：「我發現這個疫情真的很恐怖，記得前半段時間真的就是在家裡耍廢！」又說：「但後來發覺不行，再這樣下去，真的不知道會頹廢到什麼地步...於是開啟瘋狂累積作品模式，開始積極創作！」