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因應降級全縣市場大清消　屏縣持續全面防疫消毒

▲因應7月27日疫情警戒降級後，屏東縣政府組成的防疫消毒大隊，加強屏東市人潮較多的公園公廁消毒包括縣民公園、屏東公園、萬年公園、復興公園等，共消毒100場次。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.24）
▲因應7月27日疫情警戒降級後，屏東縣政府組成的防疫消毒大隊，加強屏東市人潮較多的公園公廁消毒包括縣民公園、屏東公園、萬年公園、復興公園等，共消毒100場次。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.24）

記者黃正忠／屏東報導

2021-07-25 22:50:39

因應7月27日疫情警戒降級後，傳統市場等民生熱點人潮回流，屏東縣政府環保局與各鄉鎮市公所清潔隊組成的防疫消毒大隊，自7月22日至25日共四天，全面展開全縣各傳統市場等公共場域大清消工作，環保局與防疫消毒大隊每日出動消毒人力近200人、消毒車35輛、噴霧機51台，針對有眾多民眾進出區域防疫消毒。

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▲防疫消毒大隊針對有眾多民眾進出頻繁的建國市場、北勢寮市場、華僑市場、東港漁市場等全縣各市場等熱點，持續密集進行防疫消毒。（圖／屏東縣政府提供,
▲防疫消毒大隊針對有眾多民眾進出頻繁的建國市場、北勢寮市場、華僑市場、東港漁市場等全縣各市場等熱點，持續密集進行防疫消毒。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.24）
屏縣府環保局與防疫消毒大隊針對有眾多民眾進出頻繁的建國市場、北勢寮市場、華僑市場、東港漁市場等全縣各市場等熱點，持續密集進行防疫消毒，三級警戒至今共消毒978場次。另外，加強屏東市人潮較多的公園公廁消毒包括縣民公園、屏東公園、萬年公園、復興公園等，共消毒100場次。

屏縣府環保局與防疫消毒大隊在疫情期間，除了在市場等公共場域持續進行防疫消毒，並對確診者足跡地點立即完成消毒，在潮州、枋山、枋寮更是結合國軍化學兵完成地毯式大清消的艱巨任務。

另也已準備好配合中央公布學校師生返學前，全面進行學校校園周邊及校內戶外公共環境消毒工作，讓師生安心返學學習。防疫消毒工作自去年至今總計出動10038人次、3058車次、35417場次，使用漂白水及消毒液共22117公升。

為了感謝默默奉獻的防疫消毒大隊及清潔人員，環保局推出「疫情肆虐下，不能沒有你」消毒篇及清潔篇影片，放置在環保局官方網站上，在疫情期間，感謝屏東縣所有的清毒人員、清潔隊員，以及資源回收人員，仍然日以繼夜的在工作，守護大家乾淨美麗的家園。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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