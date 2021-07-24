中國網友好氣！BBC記者報導鄭州災情 遭嗆「逮住就打」
河南鄭州暴雨釀災，全市斷水、斷電、斷網，陷入全面癱瘓，對外交通幾乎中斷。20日傍晚洪水突然灌入鄭州地鐵五號線，導致數百人受困於地鐵隧道和車廂內，至少造成12人死亡。對此，中國當局至今未說明隧道內的人員遇難情況，以及洪水究竟是如何湧入地鐵隧道。
要聞國際中心詹凌瑀/綜合報導
2021-07-24 17:58:05｜2021-07-24 18:05:10
一名當時受困的乘客，事後拍攝影片，回憶這段死裡逃生的經驗，「車外面的水一直在漲，也一直在從門縫裡往裡滲著，慢慢的水越來越多，我們能站在座位上都站在座位上，最後站在座位上水都到胸口了，我真的害怕了。」這名乘客表示，最危急的時候，車廂的水已經漫到脖子，車廂內部更出現缺氧，人們體力不支，恐懼情緒不斷升溫，許多人都在通過手機向家人交待後事。
然而，許多民眾上傳自拍災情或抨擊人禍致災言論，被中國當局認為是「負能量」訊息，遭到過濾控制，在中國的社群平台上幾乎全數遭到封殺與下架，現在就連英國廣播公司（BBC）記者赴鄭州災區現場採訪的內容，也遭中國網友斷章取義，直呼BBC造謠，揚言見到該名記者「逮住就打」。
BBC記者Robin Brant在事發之後，來到受災最嚴重的河南鄭州，報導災區第一手消息，實地採訪當地民眾，了解他們的處境。在一則影音報導中，Robin Brant對鄭州地鐵慘劇究竟是不是人禍，提出質疑，他表示「一個最令人不安的問題是，為什麼在這條地鐵線上的一個車站，一個建成還不到10年的地鐵系統，會湧入大量雨水，乘客們會被扔在站台上等死。」
然而，這段話被中國網友斷章取義，許多人擷取了「乘客們會被扔在站台上等死」這句話，質疑BBC刻意造謠，這張截圖在微博瘋傳，網友大罵「留意一下，逮住就打」、「這貨是不是還在鄭州，遇見一定錘它一頓」、「好想一碗胡辣湯澆他臉上」，「#BBC造謠」更登上微博關鍵字熱搜榜。
這則新聞影片在BBC中文網的YouTube頻道發布後，下面也遭到中國網友瘋狂洗板了1500多則留言，目前BBC中文網YouTube頻道已將影片下架。