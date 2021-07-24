COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

澳洲群眾不耐封鎖上街抗議　議員怒斥魯莽自私

▲數以千計反對防疫封鎖令的抗議群眾在澳洲兩座最大城市雪梨及墨爾本聚集，其中雪梨爆發警民衝突。（圖／翻攝自Sydney Morning Herald）
▲數以千計反對防疫封鎖令的抗議群眾在澳洲兩座最大城市雪梨及墨爾本聚集，其中雪梨爆發警民衝突。（圖／翻攝自Sydney Morning Herald）

中央社

2021-07-24 19:49:21

（中央社雪梨24日綜合外電報導）數以千計反對防疫封鎖令的抗議群眾今天在澳洲兩座最大城市雪梨及墨爾本聚集，其中雪梨爆發警民衝突，多人被捕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
澳洲近期的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨嚴峻，雪梨實施長達一個月的居家令，反對者上街抗議，有一群人衝向騎警，同時丟擲盆栽和瓶罐。

地方媒體報導，在墨爾本，數以千計示威群眾下午聚集在州議會外面，然後湧上街頭。

法新社報導，這些群眾沒戴口罩，無視了避免非必要出行和公開聚集的防疫規定，而當局昨天才暗示，種種限制措施可能會持續到10月。

雪梨警方表示，已針對示威採取「顯眼的治安行動」，且「目前已有一些人在行動中被捕」。

示威發起人聲稱這場活動是「自由」集會，在一些社群媒體網頁上大肆宣傳，這些網頁也常被用來散播關於疫苗的不實消息和陰謀論。

雪梨所在的新南威爾斯州（New South Wales）今天通報新增163起確診病例，這波疫情總共已在州內累計近2000例。

澳洲原本在疫情初期控制得宜，如今全國2500萬人口中，約半數處於封鎖令下，遍及數城。自疫情爆發迄今，澳洲全境累計超過3萬2000起病例，逾910人病故。

澳洲人對諸多限制愈來愈不滿，不遵守的大有人在，保守派政府未能提供足量疫苗，也飽受抨擊。目前全國僅11%人口完整接種疫苗。

澳洲眾議員瓊斯（Stephen Jones）譴責示威群眾是「自私魯莽的蠢貨」。他說：「沒人想被封鎖。就是因為你們這樣，封鎖才要持續。」（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1100724

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
14.41%85.59%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
34.23%65.77%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
14.29%85.71%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
84.09%15.91%
2021-07-23-2021-07-26

全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》於netflix上線！你會去追嗎

不會
50%50%
2021-07-24-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
77.5%22.5%
2021-07-21-2021-07-24
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀