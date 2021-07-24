澳洲群眾不耐封鎖上街抗議　議員怒斥魯莽自私

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地方媒體報導，在墨爾本，數以千計示威群眾下午聚集在州議會外面，然後湧上街頭。
法新社報導，這些群眾沒戴口罩，無視了避免非必要出行和公開聚集的防疫規定，而當局昨天才暗示，種種限制措施可能會持續到10月。
雪梨警方表示，已針對示威採取「顯眼的治安行動」，且「目前已有一些人在行動中被捕」。
示威發起人聲稱這場活動是「自由」集會，在一些社群媒體網頁上大肆宣傳，這些網頁也常被用來散播關於疫苗的不實消息和陰謀論。
雪梨所在的新南威爾斯州（New South Wales）今天通報新增163起確診病例，這波疫情總共已在州內累計近2000例。
澳洲原本在疫情初期控制得宜，如今全國2500萬人口中，約半數處於封鎖令下，遍及數城。自疫情爆發迄今，澳洲全境累計超過3萬2000起病例，逾910人病故。
澳洲人對諸多限制愈來愈不滿，不遵守的大有人在，保守派政府未能提供足量疫苗，也飽受抨擊。目前全國僅11%人口完整接種疫苗。
澳洲眾議員瓊斯（Stephen Jones）譴責示威群眾是「自私魯莽的蠢貨」。他說：「沒人想被封鎖。就是因為你們這樣，封鎖才要持續。」（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1100724