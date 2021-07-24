男星兼差防疫快遞員　親送粉絲專輯

大馬創作新人蔡明仁來台Long Stay 5年，終於孵出個人首張同名創作專輯，即將發片的他無奈宣傳期強碰疫情警戒，把危機視為轉機的他決定化被動為主動，為了在疫情期間能與粉絲互動，秉持一步一腳印精神，蔡明仁背起快遞箱、騎上摩托車兼差當起最近防疫期間最夯的職業「快遞員」，親自為粉絲送專輯。

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首次「兼差」快遞工作的蔡明仁為了讓自己心態更貼近快遞員，特別花了兩個禮拜做「田野調查」，幾乎餐餐叫快遞外送餐點，只為了跟外送員聊上幾句話，並觀察他們的工作方式及狀態，他還特別自己騎摩托車繞了大台北一圈，實際體驗在烈陽下送貨的辛苦。從未做過快遞工作的他表示：「快遞外送員真的很辛苦，大太陽、颳風、下雨都得送，光是一天跑下來我就中暑！」

▲▼蔡明仁親自為粉絲送專輯。（圖／一切好音樂工作室提供）

儘管為了專輯得嘗試快遞員工作，但個性獨立、都靠自己打工賺零用錢的蔡明仁，其實從學生時期就是「打工達人」，12歲就開在麵攤打工端餐點的他，不僅當過餐飲服務生，連百貨商場銷售員、辦公室內勤業務、蛋糕烘培助理、餐廳駐唱都做過。其中最讓蔡明仁印象深刻的打工經驗，是他曾在一家人氣火鍋店，2個月打工期間讓他暴瘦10公斤，他表示：「因為火鍋店工作節奏很快，送火鍋跟餐點都是用跑的，曾經因為跑太快為了閃客人撞到牆，把鍋子跟配菜撞飛，還差點把食物扔到客人的頭上，當下全場的人都看著我，真的超級糗！」