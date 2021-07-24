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近９成市民對防疫滿意　高市府：持續努力推動防疫工作

▲自三級警戒起，高雄市長陳其邁每天下午固定召開記者會，透過網路與電視與市民說明疫情最新發展與注意事項。（圖／高市府提供）
▲自三級警戒起，高雄市長陳其邁每天下午固定召開記者會，透過網路與電視與市民說明疫情最新發展與注意事項。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-24 19:07:40

今(24)日有網路媒體公佈民調指出，有高達88.6%的高雄市民對於市長陳其邁及市府團隊的防疫工作感到滿意；高雄市政府表示，民調只是施政的參考依據，而當前最重要的就是把疫苗打好打滿，提升整體覆蓋率；市府也感謝市民對市長陳其邁和市府團隊的支持，將持續努力推動防疫工作。

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▲陳其邁市長勤走接種站，直接了解第一線疫苗接種狀況，也和市民及醫護人員互動，表達關心與感謝。（圖／高市府提供）
▲陳其邁勤走接種站，直接了解第一線疫苗接種狀況，也和市民及醫護人員互動，表達關心與感謝。（圖／高市府提供）
值得一提的是39歲以下的年輕族群，以及60歲至69歲的長者，滿意度皆高達9成；特別的是，在國民黨支持者中，也有65%肯定高市府的防疫表現。

▲▲高雄市政府規劃在接種站內進行藝文表演，現場悠揚音樂，緩和民眾施打疫苗的緊張情緒。（圖／高市府提供）
▲高雄市政府規劃在接種站內進行藝文表演，現場悠揚音樂，緩和民眾施打疫苗的緊張情緒。（圖／高市府提供）
在疫苗施打部分，中壯年的市民對市府在施打疫苗服務的滿意度，高達89%至91%，肯定市府照顧長輩的表現。推動宇美町式接種法，並在接種站提供藝術表演，如音樂演奏和歌仔戲，也獲得70歲以上銀髮長輩支持，滿意度高達92.7%。

在市場與夜市管理的防疫上，推出入口管制、實聯制以及稽查，有88.6%的民眾對於市場防疫管理感到滿意。

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▲ 高雄市政府在防疫期間推出「高雄好家載」，強調三方互助，達成市民、業者與計程車三贏局面。（圖／高市府提供）
值得注意的是，最受到30到59歲族群滿意的，則是高雄市政府推出的「高雄好家載」防疫互助經濟平台，民眾透過LINE熱點，即可訂購店家、市場、夜市的餐飲，或是量販賣場、超市的商品，以及農漁產品等等，由市府補貼車資以計程車載送物品，讓市民、餐飲業者與計程車三方互助且受益，獲得89.2%的滿意度。

該媒體民調為委託山水民意研究公司，以高雄市18歲以上民眾為對象進行調查，抽樣方法以家戶電話為抽樣架構進行系統抽樣，並輔以尾2碼隨機處理。訪問日期為2021年07月19日至07月20日，調查天數共計2日。

有效樣本為1000人，抽樣誤差為在95％的信心水準下抽樣誤差為±3.10個百分點。加權方式依內政部人口資料進行性別、年齡、教育程度加權，以符合母體結構。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
14.41%85.59%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
34.23%65.77%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
14.29%85.71%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
84.09%15.91%
2021-07-23-2021-07-26

全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》於netflix上線！你會去追嗎

不會
50%50%
2021-07-24-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
77.5%22.5%
2021-07-21-2021-07-24
疫情過後，你最想做什麼？

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