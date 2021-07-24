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桃園「特殊交友圈」擴大發酵　確診保全也與教練有接觸

▲鄭文燦說明，桃園市今日新增的3例個案均與特殊交友圈有關。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦說明，桃園市今日新增的3例個案均與特殊交友圈有關。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-07-24 19:04:05

指揮中心今（24）日公布全台新增24例本土個案，其中桃園新增3例個案，其中個案皆與特殊交友圈確診者有過接觸史，市府公布相關足跡，包含蘆竹7-11景竹門市、明安藥局及中壢中正公園。

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衛生局統計今新增的3例本土個案年齡為20多歲至40多歲，3人均與特殊交友圈有關。全市累計確診人數901人，居家隔離人數43人。

市長鄭文燦說明疫情指出，今日確診的3人都曾與先前確診者接觸過，但確診者並沒有說出全部的足跡，經警政單位調閱手機軌跡圖，在最短時間內找出這3位接觸者後，匡列居隔後採檢確診。其中案15648（保全人員）於7月14日與案15543（7/20確診之男教練）接觸過，第一輪已匡列4人居家隔離採檢，另外當時協助的3位警察同仁在追蹤個案時因與當事人接觸較長時間，所幸經PCR採檢全數陰性。

另外，案15650為超商店員，於7月18日與案15567（7/20確診）接觸，經安排居隔採檢確診，目前也同步匡列9位近距離接觸者，因考量其在超商服務，市府也公布該超商門市，提醒民眾做好自我健康監測。

而案15658為某公司員工，警方依手機軌跡圖發現他曾與案15607(7/22確診)接觸過，同樣也是經安排居隔後採檢確診，已匡列職場同事及家人共7人。

鄭文燦呼籲，若民眾使用交友軟體，近期內曾有近距離接觸行為，要自行快篩或到醫院進行採檢，因為近距離接觸有風險，如果傳播鏈已經形成，一定會有隱藏黑數，網路世界都是匿名不易追蹤，如果有用該類型交友軟體，約了人近距離接觸，一定要自己安排採檢，如果有人確診，市府也會追蹤所有的接觸者，不要讓發病前成為更大的風險破口。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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