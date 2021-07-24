桃園「特殊交友圈」擴大發酵　確診保全也與教練有接觸

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市長鄭文燦說明疫情指出，今日確診的3人都曾與先前確診者接觸過，但確診者並沒有說出全部的足跡，經警政單位調閱手機軌跡圖，在最短時間內找出這3位接觸者後，匡列居隔後採檢確診。其中案15648（保全人員）於7月14日與案15543（7/20確診之男教練）接觸過，第一輪已匡列4人居家隔離採檢，另外當時協助的3位警察同仁在追蹤個案時因與當事人接觸較長時間，所幸經PCR採檢全數陰性。
另外，案15650為超商店員，於7月18日與案15567（7/20確診）接觸，經安排居隔採檢確診，目前也同步匡列9位近距離接觸者，因考量其在超商服務，市府也公布該超商門市，提醒民眾做好自我健康監測。
而案15658為某公司員工，警方依手機軌跡圖發現他曾與案15607(7/22確診)接觸過，同樣也是經安排居隔後採檢確診，已匡列職場同事及家人共7人。
鄭文燦呼籲，若民眾使用交友軟體，近期內曾有近距離接觸行為，要自行快篩或到醫院進行採檢，因為近距離接觸有風險，如果傳播鏈已經形成，一定會有隱藏黑數，網路世界都是匿名不易追蹤，如果有用該類型交友軟體，約了人近距離接觸，一定要自己安排採檢，如果有人確診，市府也會追蹤所有的接觸者，不要讓發病前成為更大的風險破口。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。