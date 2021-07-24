不能說！中國記者指「鄭州隧道全部戒嚴」 慘遭網友出征
中國河南暴雨引發洪災不斷，鄭州市最為傷亡慘重，約4公里長的鄭州京廣隧道在短短5分鐘內被30萬噸水灌入，許多人車來不及逃出，至少有2、300輛車遭到滅頂具體傷亡人數仍在確認中。有目擊者表示，隧道裡有大量車子堆積，不少車子裡都有人，而且「都是一家一家的」，但未獲官方證實。
要聞國際中心詹凌瑀/綜合報導
2021-07-24 19:44:42｜2021-07-24 19:51:51
儘管京廣隧道事故仍在搶救中，但這場悲劇似乎已成了「不能說的災情」，中國鳳凰衛視資深記者胡玲23日早上在社群平台「微博」轉發一則鳳凰衛視報導微「鄭州市民：朋友說『在隧道出不去了』」，胡玲更在文中透露「我們記者一夜守候直擊，鄭州京廣隧道全部戒嚴，不允許拍照與拍攝警察、救護車以及大巴士…今天，怎麼也應該更新通報人數了吧」，沒想到這則貼文竟引來中國網友大肆批評，目前胡玲微博已刪除這則貼文，但大批愛國小粉紅謾罵式的言論仍未止息。
胡玲的文章一PO出，立刻引起許多中國小粉紅痛批，有中國網友怒罵「開始胡亂編造，周邊都是圍觀群眾，從白天到晚上，哪裡戒嚴了？投訴妳」，甚至有人不滿表示「為什麼要說出數字？被BBC看到不知道又會怎麼加油添出了！私下去問，不必公開說出來，只要我們不說，BBC就屬於胡亂編造」。
目前胡玲個人微博已將該則貼文已刪除，但許多愛國的網友仍不滿意，在她最近一則PO文下面留言怒罵「你不是說戒嚴了嗎？你轉發的視頻是你從哪裡盜取的」、「直播的到處都是，戒嚴個屁」、「這貨就等著死人了」，不少人用詞相當激烈，讓人為胡玲的個人安危感到擔憂。
據中國媒體報導，位於市中心的京廣北路隧道，沿途經過鄭州火車站等人流、車流密集的地區，平時車流量多、經常塞車，鄭州20日突降暴雨，京廣北路隧道是積水最嚴重的地區之一。有目擊者稱，事發當時因正逢大暴雨，隧道內車多擁擠，被困在裡面的車子很多，「京廣隧道」成為「死亡隧道」，從民眾在網路上傳的影片及外媒報導可以看到，不少遺體陸續被搬出隧道外，現場聚集大量軍警，將隧道封鎖禁止媒體拍攝。
鄭州市城管局黨委副書記李平23日表示，經過3天抽水搜救，已經救出了200多輛涉水車，「不到300輛」，具體死傷人數仍待統計。